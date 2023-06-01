原嘉湖山莊租客升級做業主　530萬「租轉買」同屋苑三房

祥益地產謝利官表示，天水圍嘉湖山莊6期(美湖居)3座高層D室，實用面積540平方呎，三房兩廳間隔，日前獲區內首置客垂青。買家鍾情單位附設企理裝修，加上主人房擁開揚米埔濕地景觀，而且原業主增加議幅，累積減價達20萬，以及買家原本亦租住同屋苑，既方便搬遷又毋需重新適應環境，遂便決定「由租轉買」，以530萬購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為9,815元，稍低市場價成交。

原業主於2001年以約154.5萬購入單位，是次轉手帳面獲利約高達375.5萬，單位升值逾2倍易手。

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