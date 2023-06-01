【杜絕壟斷】競委會指兩外賣平台違競爭法　Foodpanda及戶戶送承諾修訂條文

競爭事務委員會於今年1月時公布，會調查兩大外賣平台Foodpanda及Deliveroo戶戶送是否曾向餐廳施加要求，因而違反《競爭條例》。競委會今日（1日）公布，該兩個平台對合作餐廳施加的某些要求或會損害競爭，如要求與餐廳獨家合作、在平台提供最低價格等，Foodpanda及戶戶送就此作出承諾，將會修改涉違法的條文。

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競委會經調查後發現，Foodpanda及戶戶送與合作餐廳訂立的協議，如合作餐廳與其獨家合作，平台可向該餐廳收取較低的佣金；限制合作餐廳由只與平台獨家合作，如若轉為同時與其他平台合作，或懲罰這樣做的餐廳；阻止合作餐廳在自家銷售渠道或其他網上外賣平台向消費者提供較低的餐點價格。

而 Foodpanda則另有要求餐廳在採用Foodpanda的外賣送遞服務時，必須同時採用其平台的外賣自取服務，即消費者於Foodpanda點餐後，自行到餐廳領取餐點。

競委會認為， 由於Foodpanda及戶戶送在網上外賣送遞的市場內，各具有一定程度的市場權勢，這些條文有可能會妨礙新成立或小型的平台進入市場及擴張業務，有機會削弱市場競爭，令餐廳以至消費者無法享受到有效競爭所帶來的好處。



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為釋除競委會的疑慮，兩間外賣平台各自提出修訂獨家條款、修訂違反獨家合作條文、刪除價格限制條文。而Foodpanda亦承諾刪除搭售條文，讓餐廳可自由地選擇是否使用Foodpanda的外賣自取服務。

Foodpanda及戶戶送各自提出將在承諾生效90日內，對現有協議作出所需的修訂， 並通知其合作餐廳。競委會認為，建議的承諾能夠適當地釋除競委會的疑慮，因此擬接受該等承諾。競委會另邀請各界人士對建議的承諾（包括就競委會擬接受該等承諾）提供意見，並於本月15 日下午 6 時或之前向競委會提交申述。

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