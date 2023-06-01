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美國逾2000亞馬遜員工罷工 擔心裁員潮 反對重返辦公室

環球社會熱點 16:28 2023/06/01

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全球超過2,000名亞馬遜（Amazon）員工於周三（5月31日）發起罷工，表明擔憂今年以來不斷傳出的裁員潮﹑重回辦公室工作要求及公司環保事務上的紀錄。

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積極推動關注亞馬遜氣候承諾的工會「亞馬遜員工氣候正義」策劃今次行動，美國約2,000名員工在美國東岸時間下午3時（香港時間周四凌晨3時），集體短暫罷工。

其中約千名員工聚集在西雅圖總部外，有人高舉標語，寫著「亞馬遜需要更努力」及「地球最佳僱主？停止公關宣傳及聆聽我們」。有員工受訪表示，遙距工作使她有更多時間享受家庭生活。

工會指罷工為表明不信任管理層的決策，亞馬遜最近公布29年來最大規模裁員，約2.7萬名雲端服務﹑廣告及零售人員被解僱。同時，公司要求5月1日起員工需每周最少3日返回辦公室工作，終止與部分員工達成的遙距工作協議。

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工會創辦人Eliza Pan表示，今次開啟亞馬遜公司新歷史，科技人員「挺身而出」，希望決定公司未來走向。曾在亞馬遜任職項目經理的Eliza指出，希望為影響自己﹑家人﹑社區及地區未來的重要公司決定發聲。

亞馬遜估計，只有約300人參與罷工。公司發言人亦針對返回辦公室工作要求作出回應，指對成果感滿意，強調理事解員工重新適應需要時間。

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責任編輯：吳漢培

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經濟 網絡熱話 氣候暖化 裁員 罷工 遙距工作 西雅圖 美國 Amazon

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