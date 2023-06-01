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【阿里版AI】阿里雲AI助手「通義聽悟」面世　即日起開放體驗

科技 16:21 2023/06/01

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阿里巴巴旗下阿里雲日前宣布，推出人工智能（AI）語言模型「通義千問」，並會在所有產品將接入「通義千問」，進行全面升級。而在今（1日），阿里雲再次帶來新消息，指出其智能助手「聽悟」已接入「通義千問」。而「通義聽悟」目前已正式上線，公眾可通過阿里雲帳號登入使用並體驗其功能。

【AI爭議】OpenAI稱已覓對策　解決「AI幻覺」減少編造謊言

【Microsoft Build】電腦版ChatGPT登場　Windows 11獲AI助手加持

阿里雲智慧首席技術官周靖人今於《2023阿里雲峰會‧粵港澳大灣區》中宣布，推出「通義千問」家族最新產品，即AI助手「通義聽悟」。「通義聽悟」主要用作實時將語音及影片進行文本轉換，理解和分析多媒體內容，例如從語音及影片文件生成總結文本，概括每位會議發言人的講話要點，根據多媒體文件的時長自動劃分章節並形成摘要。

「通義聽悟」還將接入阿里巴巴的數碼協同辦公和應用開發平台釘釘，以支持用戶的AI辦公需求。除了提升辦公效率，「通義聽悟」還可於各類多媒體平台廣泛應用，來應對線上教育、培訓、面試、直播、短影片等領域日益增長的需求。

即日起公眾可通過阿里雲帳號登入tingwu.aliyun.com於線上使用「通義聽悟」並體驗其功能，還可於公測期間使用免費的轉寫試用服務。

【Microsoft Build】Microsoft Bing將登陸ChatGPT作預設搜尋　即時搵資料

責任編輯：曾曉汶

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