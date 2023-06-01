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聯儲局淡化加息預期　美滙衝高回落後整固

宏觀解讀 16:16 2023/06/01

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由於美國通脹持續居高不下，降服通脹的任務尚未成功，市場揣測聯儲局或在6月延續加息。然而，聯儲局似乎計劃先作壁上觀，聯儲局副主席提名人傑弗遜暗示傾向暫時停加息，以取得更多時間評估美國經濟前景，但同時指出暫停加息不應被解讀為結束緊縮周期。受傑弗遜的鴿派言論影響，美元衝高回落後在104水平以上整固。筆者認為，美元高歌猛進的加息階段已告一段落，利率水平已見限制性水平，加上通脹正在穩定回落，聯儲局有空間暫停加息。

然而，美元反彈勢頭難言結束。鑑於中國經濟復甦失速，其他地區的增長動力亦將會減慢，資金正在重新投向美元。中國當局亦公布一系列採購經理指數，顯示生產活動正在進一步放緩。更令投資者憂慮的是，製造業及非製造業採購經理指數同步下挫，意味中國經濟問題已從不平衡復甦轉化為反彈勢頭全面轉弱，或導致消費信心薄弱，形成惡性循環。在此背景下，政府或需要推出新一輪刺激措施穩住經濟。外匯方面，人民幣跌穿7.1水平後未有喘定，人民銀行亦未有信號出手托底，市場解讀有關舉動為默許人民幣貶值，以支持經濟增長，現時人民幣反彈時機似乎未至。

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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