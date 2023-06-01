持牌代理人數連跌兩月　按年少近700人

據地產代理監管局最新數字，截至5月底，持牌代理人數為40,963人，按月再減13人，已連續兩個月下跌，累跌111人。若與去年同期比較，持牌代理人數則減少694人。

雖然地產代理人數連跌兩個月，但二手交投同告回落，所以競爭仍然激烈。據代理推算，上月整體物業登記錄得5,267宗，以此計算，平均約7.8人爭一張單。

此外，5月代理分行數目也同告回落，跌至7,059間，按月再減8間，亦是連跌兩個月，累減33間。若與去年同期比較，代理分行數目則累減70間。

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