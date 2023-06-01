【MPF】 MPF受託人搶乘歐美升市順風車 專家提醒不宜瞓身高追

▲ 監管機構罕有一次過批3隻新MPF基金

市面的強積金（MPF）基金494隻，過往常被詬病選擇太多，普羅打工仔不懂選擇，近年監管機構巳鮮有批新產品。不過，本港第3大受託人永明金融最近有3隻成分基金罕有闖關成功，包括本港首隻ESG（環境、社會及管冶） MPF——永明強積金環球低碳指數基金、美國股票基金、以及歐洲股票基金。

永明金融指，憑多元化組合，冀分散風險及捉緊全球市場的投資機遇，亦令永明彩虹MPF計劃的基金選擇增至17隻。惟專家指，以歐美股票MPF今年升約一成，成員忌瞓身高追，反而應趁高減磅。

凱基亞洲投資策略部助理副總裁莫偉民指，美國中小型銀行危機緩和，勞動市場仍具韌性，歐洲經濟也較預期穩健；然而，歐美兩地的信貸環境仍偏緊，遂對兩地的投資評價維持中性。

莫偉民表示，年初至今美國股票MPF錄得介乎8%到15%升幅，歐洲股票更急彈13%至18%。展望後市，料明年聯儲局轉向減息，經濟及企業盈利有望重拾正軌，皆有利股票。可是，MPF屬長線投資，不宜過份集中單一市場，故此毋須在現市況高追歐美股票，反而應堅守分散投資。

永明強積金 推環球低碳指數基金

談及永明強積金環球低碳指數基金，莫偉民認為，低碳指數MPF涵蓋ESG元素，何况投資地域分散，是涉足成熟市場的不錯選擇。參考同類的零售基金，以滙豐（HSBC）環球低碳股票基金為例，今年升約6.5%，而永明上述MPF所追蹤的環球低碳指數則升7.8%。

至於備受關注的收費，莫偉民透露，永明MPF環球低碳指數基金的管理費上限，佔資產淨值的1.1%；美國股票基金是1.285%、歐洲股票基金為1.305%。

談及現市況MPF的布局，莫偉民補充，對大部份打工仔而言，MPF作退休養老用，供款人的年齡左右投資組合，高波幅對年輕人是機會，但對臨近退休族可能是風險。成員「積金有術」可參考3大致勝錦囊，包括：（1）資產配置盡量遍布環球，冀減低個別地區的風險；（2）隨着年齡增加，宜加碼債券等較保守資產冀降波幅，不妨以「100 減年歲」，作為組合中股票的比重，例如40歲的中年人，60%供款押注股票、40%為債券；（3）若MPF佔退休儲蓄的比重較大，宜以保本防守為主，務求退而無憂。

MPF專家、保險顧問Ben.Excellence顧問公司董事鍾建強認為，中美角力及俄烏衝突，仍困擾歐美。歐洲既要解決自身經濟問題；美國債務上限及通脹等癥結，仍未有徹底的解决方案。就算債務上限獲得國會通過，那只是權宜之計；息口不斷上升，對經濟的影響最終浮現。若手持歐美MPF的成員，可考慮趁高套現，先鎖定利潤，特別是風險承受能力不太高者。

永明金融將於下周一（6月5日）就推出3隻新成分基金舉行發佈會，屆時香港永明金融財富及退休金業務總經理潘紀紅、永明資產管理（香港）行政總裁顏建華、以及首席投資策略師龔偉怡出席，分析下半年市況。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪