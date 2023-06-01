【網絡安全】WhatsApp官方傳授8大貼士　保障用戶私隱

▲ WhatsApp近日推出全新的安全中心，並傳授8大貼士。

WhatsApp是大部分香港人常用的通訊程式，也是最容易洩漏個人資訊的地方。為了幫助用戶了解如何避免受到欺詐行為、垃圾訊息和滋擾訊息的影響，WhatsApp近日就推出全新的安全中心，並傳授8大貼士。

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以下為八大安全功能及相關技術：

1）啟用雙重認證設定

啟用該功能後，無論是重置或是驗證帳戶，系統都會要求用戶輸入6位PIN碼。這可以保護用戶免受網絡釣魚或帳戶盜用的攻擊。

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2）封鎖及舉報可疑訊息

為保障平台安全，WhatsApp讓用戶可方便地封鎖及舉報有問題的帳戶。一旦收到用戶舉報某個聯絡人、商家或特定內容，WhatsApp就會收到該用戶或群組最近傳送給你的五個訊息。如果該帳戶的行為違反相關的服務條款，WhatsApp就可能將該帳戶停權。當收到滋擾訊息時，用戶亦可簡單地封鎖特定聯絡人，被封鎖的聯絡人將無法再致電或傳送訊息給用戶。

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3）使用官方版本的WhatsApp應用程式

在Android及iOS下載時應保持警覺，以防下載由第三方開發的非官方版本或偽造的WhatsApp應用程式。非官方應用程式可能含有惡意軟件，有機會偷取用戶資料或損壞手機，加上未有端對端加密的保護，將會把個人私隱及帳號安全置於危險之中。如果用戶收到「這是偽造的應用程式」的安全防護警告，請馬上刪除應用程式並下載官方版本。

▲ （WhatsApp官網圖片）

4）於群組對話中保護私隱

WhatsApp的私隱設定及群組邀請功能可以讓用戶控制誰可以將自己加入群組，增加用戶的私隱度，亦避免被胡亂拉進陌生群組。如想離開現有的群組，用戶亦可選擇默默退出群組而不會讓整個群組知道。

▲ （WhatsApp官網圖片）

5）閱後即刪功能及自動刪除訊息

為增加訊息傳送的私隱度，用戶可在發送照片或影片時選擇閱後即刪媒體，收件者將只能檢視該訊息一次，並不能儲存、轉寄、截圖或分享。其他功能如關閉已讀標記及自動刪除訊息亦能有效為用戶的個人對話提供多一層私隱保護。

6）保護個人檔案

用戶可管理WhatsApp上的個人資料，當中包括個人頭像、最後上線時間、在線狀態、「關於我」、動態更新等，並設定哪些用戶可以查看相關資訊。另外，用戶亦可選擇向誰分享其在線狀態，讓聯絡人以外的用戶無法看到有關資料，避免讓不法之徒有機可乘。

7）定期檢查已連結裝置

定期檢查所有已連結至帳戶的裝置，如果用戶無法識別某特定裝置，請立即登出；若用戶懷疑有他人於 WhatsApp 網頁版或桌面版上使用其帳戶，可在手機上進行設定，將其WhatsApp帳戶從所有電腦中登出。

8）於WhatsApp應用程式上查證事實，防止錯誤資訊擴散

如果用戶收到可疑或錯誤的訊息，可使用WhatsApp上的 IFCN 查證機構。WhatsApp 目前正與超過 50 間查證機構合作，以確保 WhatsApp 用戶能得到準確無誤的資訊。若用戶發現任何潛在的錯誤資訊，可向相關機構作出舉報，以確保訊息真確，並阻止錯誤資訊擴散。

另外，WhatsApp早前也公布了幾項於背景進行的額外安全功能，其中「帳戶防護」的功能會在有人打算擅自將帳戶移到其他裝置時，提醒該帳戶的擁有者，包括在舊裝置上進行詢問，以便確認用戶是否要採取這個步驟作為額外安全檢查。用戶亦可以啟用 WhatsApp 的鎖定功能，往後須使用指紋或臉孔解鎖應用程式，進一步保障私隱。

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責任編輯：曾曉汶

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