協成行筲箕灣項目命名為傲華　最快月內開售

協成行旗下的筲箕灣東大街項目，今正式命名為傲華（ORIA)。協成行發展總經理方添輝表示，是次為集團繼2014年推售筲箕灣遠晴後，相隔近9年再推出同區項目，料能滿足當區累積的購買力，迎合不同準買家入市需要。對於樓市前景，方添輝認為香港經濟正在復甦之中，樓市將正面發展。

協成行發展物業銷售主管張詩敏表示，傲華示範單位及價單已準備就緒，有機會於短期內上載樓書，最快月內開售，售價將參考同區一手及二手成交價。近期推售新盤，以及港島區樓盤成交價都會成為定價的參考。



傲華樓高23層 ，合共提供156伙，包括54伙開放式戶，72伙一房及18伙兩房，以及12伙特色戶，實用面積約190至737平方呎。項目的英文名字「ORIA」是東方之光，意指每個閃亮的瞬間，匯聚成光，至於中文名稱則有傲然挺立、光華奪目的含義。

延伸閲讀【多圖】NOVO LAND第2A期示範單位陪你睇 簡約悠然舒適家居【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

同場加映【青姐話】波動市 考理智

同場加映【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機