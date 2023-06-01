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協成行筲箕灣項目命名為傲華　最快月內開售

股樓投資 16:25 2023/06/01

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協成行旗下的筲箕灣東大街項目，今正式命名為傲華（ORIA)。協成行發展總經理方添輝表示，是次為集團繼2014年推售筲箕灣遠晴後，相隔近9年再推出同區項目，料能滿足當區累積的購買力，迎合不同準買家入市需要。對於樓市前景，方添輝認為香港經濟正在復甦之中，樓市將正面發展。

協成行發展物業銷售主管張詩敏表示，傲華示範單位及價單已準備就緒，有機會於短期內上載樓書，最快月內開售，售價將參考同區一手及二手成交價。近期推售新盤，以及港島區樓盤成交價都會成為定價的參考。
 
傲華樓高23層 ，合共提供156伙，包括54伙開放式戶，72伙一房及18伙兩房，以及12伙特色戶，實用面積約190至737平方呎。項目的英文名字「ORIA」是東方之光，意指每個閃亮的瞬間，匯聚成光，至於中文名稱則有傲然挺立、光華奪目的含義。

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 協成行 筲箕灣

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