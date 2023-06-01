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5月份英國房價按月下降了0.1% 貸款機構Nationwide認為今年或會軟著陸

環球政經 14:27 2023/06/01

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抵押貸款機構Nationwide周四表示，5月份英國房價略有下降，近期借款成本的上漲導致英國房地產市場未來幾個月面臨阻力。

全國范圍內的衡量標准在5月份按月下降了0.1%，而4月份的月增長率為0.4%。接受路透社調查的分析師預計，按月計算，房價將上漲0.1%。

Nationwide表示，與去年5月相比，平均房價下降了3.4%，而4月的年降幅為2.7%。

【收息股】 滙豐研究：中國經濟復甦不均衡 關注優質收息股（附11隻推介股）【見下頁

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去年年底，前總理卓慧思Liz Truss的 「小型預算 」減稅計劃引發了抵押貸款利率的跳升，使金融市場陷入動盪，此後住房市場在2023年初出現了復甦跡象。

然而，上周公布的強於預期的通貨膨脹數據導致債券收益率重新上升，這反過來又促使一些貸款人控製或重新確定抵押貸款報價。

Nationwide的首席經濟學家Robert Gardner說：「住房市場的阻力在短期內會加強」，並提到了借貸成本和抵押貸款利率跳躍可能持續的風險。

Gardner認為軟著陸仍然是最有可能的結果，因為勞動力市場條件仍然穩固，家庭資產負債表似乎處於相對良好的狀態。

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記者：張瑋婷

 

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