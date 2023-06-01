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【大行報告|樓市】大摩降今年樓價預測、料年內餘下時間難升　調低地產股目標價、恒地捱沽跌半成

股市 15:52 2023/06/01

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再有大行下調香港樓市預測，摩根士丹利最新報告指，香港住宅樓市價格已從去年低位反彈約7%，但近期交易增放慢而且投資需求疲弱，料升勢將會放慢，將2023年香港住宅樓價升幅預測由10%建至8%，反映大摩預期樓價今年餘下時間幾無升幅。

大摩續指，雖然以最優惠利率（P）減2.5厘計算，香港實際按揭利率以3.5厘為上限，但HIBOR走高反映地產商今年利息支出增加，令每股盈利受壓。因應預測行業今年平均融資成本按年增80基點至3.9%，該行下調多家本地地產股目標價。

地產發展商 大摩最新投資評級 目標價
長實 （01113） 增持 60元→59元
新鴻基地產 （00016） 增持 122元→121元
九龍倉 （00004） 增持 23元→22.5元
新世界發展 （00017） 增持→與大市同步 24元→21元
嘉里建設 （00683） 增持→與大市同步 25元→22元
恒地 （00012）     與大市同步→減持 28.5元→25.5元
信置 （00083） 與大市同步 10.5元

恒地今日股價明顯受壓，全日跌5.4%，報23.5元，成交2.3億元。

長實集團全日升3.7%，新地跌1%、新世界跌2.5%。

【ET財智Talk】環球股市升幅達1-2成   哪些股票市場最有潛力？哪些板塊將持續跑贏？安柏環球雷志海分析部署策略

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【大行報告｜樓市】花旗：香港樓市復甦周期「短命」　料本季起掉頭下跌、至年底跌7%

編輯：麥德銘

港股 香港物業 長實集團（01113） 恒基地產（00012） 新鴻基地產（00016） 新世界發展（00017） 信和置業（00083） 嘉里建設（00683）
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