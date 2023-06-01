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【大行報告|樓市】大摩降今年樓價預測、料年內餘下時間難升 調低地產股目標價、恒地捱沽跌半成
股市 15:52 2023/06/01
再有大行下調香港樓市預測，摩根士丹利最新報告指，香港住宅樓市價格已從去年低位反彈約7%，但近期交易增放慢而且投資需求疲弱，料升勢將會放慢，將2023年香港住宅樓價升幅預測由10%建至8%，反映大摩預期樓價今年餘下時間幾無升幅。
大摩續指，雖然以最優惠利率（P）減2.5厘計算，香港實際按揭利率以3.5厘為上限，但HIBOR走高反映地產商今年利息支出增加，令每股盈利受壓。因應預測行業今年平均融資成本按年增80基點至3.9%，該行下調多家本地地產股目標價。
|地產發展商
|大摩最新投資評級
|目標價
|長實 （01113）
|增持
|60元→59元
|新鴻基地產 （00016）
|增持
|122元→121元
|九龍倉 （00004）
|增持
|23元→22.5元
|新世界發展 （00017）
|增持→與大市同步
|24元→21元
|嘉里建設 （00683）
|增持→與大市同步
|25元→22元
|恒地 （00012）
|與大市同步→減持
|28.5元→25.5元
|信置 （00083）
|與大市同步
|10.5元
恒地今日股價明顯受壓，全日跌5.4%，報23.5元，成交2.3億元。
長實集團全日升3.7%，新地跌1%、新世界跌2.5%。
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編輯：麥德銘
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