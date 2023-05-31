【假日好去處】橡皮鴨訪港10周年 紀念品6月5日率先發售 全港地鐵捕捉鴨鴨

10年前一隻黃色「巨鴨」來到香港維多利亞港，令港人很興奮。10年後這隻巨鴨帶同一位伴侶來港，這十年間香港人經歷過各種各樣的事情。雖然世界一直在改變，不過開心的感覺應該全世界都一樣的。

巨鴨終於遨「游」世界各地之後回到香港這一站，今年適逢橡皮鴨訪港10周年，創意品牌AllRightsReserved（ARR）策展的特別主辦大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》，市民可於6月10日起在維多利亞港看到，毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）。

荷蘭藝術家霍夫曼表示，這次雙鴨同行，好事總成雙！一雙橡皮鴨強調友誼和與人連結，疫情讓人們學會珍惜相聚的時光，應活在當下並共創實在的時刻和回憶。現今科技讓生活變得麻木，希望透過藝術可擴闊眼界，洗滌心靈。《橡皮鴨二重暢》不是要憶往事，而是共享當下美好時光！

橡皮鴨高18米，是全球最高的橡皮鴨之一」這次的活動支持機構香港旅遊發展局及主力贊助保誠保險，其他贊助包括csl.、昂坪360、意博金融、ZA Bank，及合作夥伴港鐵公司。AllRightsReserved創辦人 SK LAM表示這次的目的很簡單而純粹，就是希望大家快樂。

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18款遊走全港18個港鐵站

為讓藝術更接近生活，其中18款造型於即日起散佈在18個港鐵車站，讓公眾透過交通網絡率先體驗這趟藝術旅程，包括重要樞杻如中環站、金鐘站、紅磡站及九龍塘站，也有旅遊區如銅鑼灣站、尖沙咀站、旺角站，更有生活社區如彩虹站、大圍站等。這趟藝術旅程中最接近《橡皮鴨二重暢》展覽的金鐘站，即日起搖身一變成為期間限定「橡皮鴨主題車站」，E出口亦成為「橡皮鴨主題出口」，站內多處包括月台旁等，都可發現橡皮鴨影蹤及與展覽有關的設計如橡皮鴨腳印、水滴等，全方位佈滿的橡皮鴨圖案，打造一系列主題打卡位。除了一群橡皮鴨外，金鐘站E出口6米高24.5米闊的巨型玻璃天窗更令人眼前為之一亮，半圓玻璃天窗首次化身成趣緻鴨子臉，一隻充滿好奇心的橡皮鴨探頭窺看，就像與維港上暢遊的一雙橡皮鴨遙遙相望。

另外，香港站首次曝光的大型數碼全景互動顯示區更率先由橡皮鴨打頭炮，屏幕上巨型橡皮鴨彷如暢游維港般輕輕搖晃，現身港鐵站與乘客互動，屏幕上方亦不時會落下小鴨，通過感應裝置，碰到途經乘客的頭部便會彈出充滿正能量的心型圖案，加上整個空間播放著愉悅繽紛的音樂，為大眾繁忙的生活添上樂趣。是次因為展覽特別粉飾一輛橡皮鴨主題電車，今日起一個月內在繁忙街道上行走，讓一對橡皮鴨為鬧市帶來點點藝術氣息。

為慶祝巨型橡皮鴨訪港十周年，AllRightsReserved與霍夫曼以橡皮鴨造型及標誌圖案，特別推出一系列獨家主題紀念品，其中包括全球限量只有300枚銅像雕塑、全手工精製原木雕塑、並肩造型的3.5吋搪膠公仔及可愛毛絨公仔、可以隨時組合或分開的吊飾磁石毛公仔；部分精品更富有地道特色，包括麻雀連籌碼套裝，與以傳統青花紋飾​​繪有香港特色的陶瓷3合1茶具套裝；另外亦有適合家庭粉絲的成人和兒童限定款T恤等。《橡皮鴨二重暢》系列紀念品將於香港時間6月5日DDT Store網上開售，訂購的商品可選擇送貨或於展覽現場自取。展覽現場不設銷售，只供網上訂購後取貨。

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責任編輯：陳玉蓮