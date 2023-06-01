回歸25周年紀念版西鳳酒　香港正式上架

陜西西鳳酒股份有限公司在香港隆重發佈香港回歸25周年紀念版西鳳酒，與品牌旗下的紅西鳳酒、西鳳酒珍藏版、七彩西鳳酒系列，將一同於香港正式上架。此次推出的紀念版酒款旨在慶祝香港回歸祖國25周年，彰顯西鳳酒對香港市場的重視和支持。

紅西鳳香港回歸25周年紀念版的酒採用西鳳酒獨特的釀造工藝和優質原料，並結合了香港回歸的歷史意義及文化底蘊，為消費者帶來一款具有濃厚香港特色的珍品。此款酒的包裝設計巧妙地融入了香港特別行政區區旗的圖案和色彩，展現出香港回歸的榮耀歷程。

陜西西鳳酒股份有限公司總經理週艷花表示，作為中國鳳香型白酒的典型代表，西鳳酒傳承了一套獨有的古法釀製工藝和獨一無二的大酒海儲存技藝，酒質自成一格，風味突出，品質上乘。企業推出這款紀念版產品，代表著對於香港回歸祖國重要時刻的回顧。香港一直是祖國經濟的重要橋樑和全球金融交流的重要樞紐，也寄託著華夏兒女深刻的情感。此款產品全球限量生產5,000箱，每瓶酒均有獨立編碼，配發收藏證書並附贈青銅器復刻品何尊一座。將留存著燦若星辰的中國歷史文化遺產，構築成中華文明自信包容的文化基因，播撒至祖國的每一寸土地，讓喝到這瓶酒的人深切感知博大精深的中國歷史文化，增添更多的喝酒意境與氛圍。更希望通過這款紀念版酒，釋放出西鳳企業強大的品牌勢能，並期待與香港市場繼續攜手共創未來。據悉，紅西鳳香港回歸25周年紀念版將在香港各大酒業專賣店、高端商場、酒店以及線上平台正式上架，供消費者選購。西鳳酒方面表示，將以此為契機，進一步拓展香港市場，並希望通過優質產品和服務，贏得更多香港消費者的青睞。



有關香港回歸25周年版的西鳳酒介紹

● 慶祝香港回歸25週年紀念版西鳳酒禮盒內除了一瓶

● 特別具有珍貴收藏意義的紀念版西鳳酒外，每個禮盒內都有一只青銅器『何尊』

● 何尊為最早記錄『中國』一詞的青銅器國家一級文物，西周早期尊貴的青銅酒器，原件現藏於中國寶雞青銅器博物院。



銷售網絡及渠道

- 西鳳酒全線產品於香港官網 www.xifenghk.com 正式上架

陝西西鳳酒股份有限公司唯一授權港澳台獨家代理：

香港中華西鳳酒(海外)營銷有限公司

查詢熱線:(852)53227572



(特約)