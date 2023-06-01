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【NVDA】Nvidia黃仁勳：對嚴重依賴台灣製造感「非常安全」　周五將見台積電、富士康高層　未決定是否訪華

股市 15:41 2023/06/01

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【NVDA】Nvidia黃仁勳：對嚴重依賴台灣製造感「非常安全」　周五將見台積電、富士康高層

Nvidia（英偉達，美：NVDA）行政總裁黃仁勳早前接受訪問時曾稱，理論上可在台灣以外製造半竑體，但中國內地市場無可取代。不過，最新報道指，黃仁勳在台北出席一場技術活動時表示，Nvidia對於嚴重依賴台灣製造感到「非常安全」，而他計劃在周五會見芯片製造商台積電和電子產品製造商富士康的高級管理層

黃仁勳表示，Nvidia是全球最有價值的上市半導體公司，其供應鏈中植入了很多多樣性和彈性，又稱讚台積電在不同地區實現多元化，認為是一項出色的戰略。

同時，他又補充，他還沒有決定在台灣之行後是否會訪問中國內地。

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編輯：姚卓然

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