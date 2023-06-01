▲ 【NVDA】Nvidia黃仁勳：對嚴重依賴台灣製造感「非常安全」 周五將見台積電、富士康高層

Nvidia（英偉達，美：NVDA）行政總裁黃仁勳早前接受訪問時曾稱，理論上可在台灣以外製造半竑體，但中國內地市場無可取代。不過，最新報道指，黃仁勳 在台北出席一場技術活動時表示， Nvidia對於嚴重依賴台灣製造感到「非常安全」，而 他計劃在周五會見芯片製造商台積電 和電子產品製造商富士康的高級管理層 。

黃仁勳表示，Nvidia是全球最有價值的上市半導體公司，其供應鏈中植入了很多多樣性和彈性，又稱讚台積電在不同地區實現多元化，認為是一項出色的戰略。

同時，他又補充，他還沒有決定在台灣之行後是否會訪問中國內地。

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編輯：姚卓然