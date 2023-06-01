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【港元定存】發鈔行加半年港元定存息至3.4厘 有間大行仲高息？

15:36 2023/06/01

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滙豐於次季，首度加港元定存息。

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甫踏入6月，今天（6月1日）有5間大小銀行搶閘加港元定期存款息，滙豐（HSBC）上調3個月及半年年息0.2厘，新息率3個月報3.3厘，半年為3.4厘；但把1年3.4厘下架。若不計龍頭發鈔行不時向個別特選大客推超高息，這是滙豐於第二季在牌價上首度加定存息，也是今年第2度出手加息。

滙豐發言人今早回應本報查詢指，會不時檢視定期存款方案、息率及優惠等，考慮不同因素後會適時作出調整。

現價入iBond回報及得上港元定存？【下一頁

甫踏入6月追趕加息快車還包括渣打香港 （02888） ，勁加3個月及半年年息0.32厘，齊報4.4厘；集友連環推3個特惠年息，分別為1個月3厘、3個月3.85厘，以及6個月3.7厘，起存金額為100萬元，上限3000萬元，適合所有客戶的全新資金，分行渠道開立，推廣期至6月7日，額滿即止。交銀香港則微升3個月年息0.05厘至3.85厘，工銀亞洲提高98天及188天年息0.1厘至4厘。

渣打回應本報查詢指，相關定存息率只適用指定客戶，設特定要求，並會不時更新。

反觀，今天另有兩行減息，華僑永亨撤半年年息4.18厘；大眾財務全面微削年息0.05厘，1年期報3.65厘。

4大行高息榜︰

3個月︰

  • 渣打香港4.4厘（優先私人理財戶，10萬元新錢）
  • 滙豐3.3厘
  • 中銀香港 （02388） 3.1厘
  • 恒生 （00011） 3.09厘

半年︰

  • 渣打4.4厘（優先私人理財戶，10萬元新錢）
  • 滙豐3.4厘
  • 中銀3.2厘
  • 恒生3.19厘

1年期︰

  • 中銀及渣打3.4厘
  • 恒生3.1厘

另方面，單以虛擬銀行比拼，兩行昨（5月31日）巳出招，Mox Bank提高半年及1年年息0.2厘，現時半年報3.3厘，1年為3.5厘，頓晉級榜首。至於富融（Fusion Bank），剛順延10厘息的截止期至6月底。

虛銀高息榜︰

  • 1個月︰富融10厘（基本利率再加額外年利率），推薦人成功推薦3名新開戶獲加息券，以存款上限5萬元計，最多賺息410元；優惠至6月30日
  • 3個月︰平安壹賬通（PAOB）3.7厘
  • 4個月︰PAOB 3.7厘
  • 5個月︰PAOB 3.7厘
  • 半年︰富融3.5厘
  • 9個月︰PAOB 3.7厘
  • 1年︰Mox Bank 3.5厘

順帶一提，恒生轉戰線谷活期息，特選客最高有7.5厘，信銀國際7.28厘，星展5.5厘，須附帶條件。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

富融銀行 虛擬銀行 工銀亞洲 交銀香港 集友銀行 恒生銀行（00011） 中銀香港（02388） 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005） 港元定期存款

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