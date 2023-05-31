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加州擬立法要求社交媒體支付新聞使用費 Meta：或不再提供新聞內容

環球政經 08:30 2023/05/31

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Facebook母公司Meta（META）周三（31日）表示，如果加州政府通過立法迫使科技公司向出版商付費，它將在加州取消提供新聞內容。

擬議的《加州新聞保護法》將要求「線上平台」向其服務中出現的新聞供應商支付 「新聞使用費」，目的是扭轉當地新聞行業的衰退。

Meta公司發言人斯通Andy Stone在Twitter上發表聲明，稱這種支付是一種 「混合基金」，是「打著援助加州出版商的幌子的州外大型媒體公司」。

 

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盡管Meta一直在聯邦和美國以外的國家就新聞出版商的補償問題進行類似的鬥爭，但這是首次專門針對加州法案發表的聲明。

Stone亦曾說過，如果美國國會通過一項與擬議的加州立法非常相似的法案，Meta將從其平台上完全刪除新聞。同樣地，它們亦威脅要撤回在加拿大的新聞，以回應那裡的立法提案，同時Alphabet旗下的Google(GOOGL)也表示將從加拿大搜索結果中刪除新聞文章的鏈接。

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記者：張瑋婷

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