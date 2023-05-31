【政府工】公務員流失情況嚴重 大學生未畢業都可以投考公務員職位

本港企業面對人手短缺問題，連政府都面對同樣的問題。為吸納有志服務社會人士加入公務員行列，政府宣布，即日起投考需學士學位或以上學歷公務員職位的資格擴展至下一屆畢業的大學本科生或研究生，成功申請者可獲有條件聘請，畢業後加入政府。

在新措施下，各部門或職系可按其人力資源和實際運作需要，考慮擴闊招聘範圍至下一屆畢業的大學本科生和研究生。以四年制學士學位課程為例，新學年升讀大學三年級或正就讀大學三年級的學生均符合新申請資格。惟獲錄取的學生須符合特定條件才可入職，包括在指定時間內完成相關學位。

暫定10月在香港試場舉行和12月在香港以外試場舉行的綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試，以及12月舉行的聯合招聘考試，將開放予持有學士學位人士和在2023至24學年或2024至25學年畢業的學生參加。聯合招聘考試適用職位包括政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任、二級管理參議主任和二級運輸主任。

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責任編輯：陳玉蓮