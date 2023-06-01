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【大行報告】高盛：AI技術增強處有利地位 上調聯想集團至「買入」

股樓投資 16:50 2023/06/01

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高盛表示，聯想集團（00992）在人工智能（AI）技術增強方面處於有利地位，因為其主要個人電腦（PC）業務在6月末渠道庫存完成後處於拐點、服務器和存儲產品組合升級，以及公司通過捆綁服務提升利潤的戰略。

 

 

【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

 

基於2024年3月底止年度預測8倍市盈率，該行上調其目標價36%，由7.32元上調至9.99元，評級由「中性」上調至「買入」。聯想周四（1日）收報7.46元，升幅1.4%。

 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

    點擊圖片放大
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此外，該行對聯想集團2025-2026財年純利預測作出修改，2025及2026年度分別升至21.7及25.09億元人民幣，比起機構市場共識高出14%及16%，主要是因為收入和毛利率增加。

 

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記者：鄭昊彤

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港股 買入 目標價 大行報告 聯想集團（00992）

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