【大行報告】高盛：AI技術增強處有利地位 上調聯想集團至「買入」

高盛表示， 聯想集團（00992）在人工智能（AI）技術增強方面處於有利地位，因為其主要個人電腦（PC）業務在6月末渠道庫存完成後處於拐點、服務器和存儲產品組合升級，以及公司通過捆綁服務提升利潤的戰略。

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基於2024年3月底止年度預測8倍市盈率，該行上調其目標價36%，由7.32元上調至9.99元，評級由「中性」上調至「買入」。 聯想周四（1日）收報 7.46元，升幅1.4%。

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此外，該行對聯想集團2025-2026財年純利預測作出修改，2025及2026年度分別升至21.7及25.09億元人民幣，比起機構市場共識高出14%及16%，主要是因為收入和毛利率增加。

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記者：鄭昊彤