【大行報告】瑞銀：被低估料未來有更多催化劑 洪九果品由沽售一舉升至買入

瑞銀表示，洪九果品（06689）被低估，其股價已反映下行風險，又預計未來會有更多積極的催化劑，包括更好的產品組合帶來的毛利率擴張，以及更嚴格的應收賬款管理帶來的現金流改善。就此，該行將其評級由「沽售」一舉升至「買入」，目標價亦由22.4元上調至24.5元。洪九果品周四（1日）收報20.25元，升幅5.2%。

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該行認為，洪九果品股價自4月11日高位大幅調整35%，主要是因內地消費復甦遜於預期，估值普遍收縮；新的H股配售價格比股價折讓20%，隨後因技術原因暫時停牌後出現拋售；以及市場對其現金流緊張的憂慮。

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記者：鄭昊彤