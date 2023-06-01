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英現首宗「喪屍藥」死亡個案 43歲喪生男有濫藥史

環球社會熱點 15:11 2023/06/01

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新型毒品「甲苯噻嗪」（Xylazine）已在美國流傳，英國更錄得首宗死亡個案。英國廣播公司（BBC）引述驗屍官報告指，一名43歲男子於2022年5月在家中離世，死亡報告顯示他有吸毒史，曾多次被轉介至戒毒所，個案證明「甲苯噻嗪」已流入英國。

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「甲苯噻嗪」亦被稱為「tranq」，是一種用於馬和牛的鎮靜及麻醉藥物，現時已充斥美國非法毒品市場，經銷商通常將其與海洛因，及鴉片類止痛藥「芬太尼」（Fentanyl）等非法藥物混合使用。

「甲苯噻嗪」並不適用於人體，若一旦被注射，將會導致心率嚴重減慢、出現大面積皮膚潰瘍及膿腫。長期使用傷口更會導致四肢腐爛，或需截肢，所以有「喪屍藥」稱號。「甲苯噻嗪」最早於2000年代初，在美屬波多黎各（Puerto Rico）被發現流入非法藥物市場，美國目前7%的濫藥死亡個案與其相關。

英國驗屍官來自英格蘭西米德蘭茲（West Midlands）梳利侯（Solihull）的一名男子屍體中，亦發現相關藥物。《Science Alert》期刊報道，男子因注射海洛因、可卡因、芬太尼和甲苯噻嗪的混合物而死。

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其死亡報告已在期刊《鑑識與法醫學期刊》（Journal of Forensic and Legal Medicine）上發表，指男子或曾購買海洛因，但卻不知道當中含有「甲苯噻嗪」及「芬太尼」。報告直言，個案是英國乃至整個歐洲，已知的首宗使用「甲苯噻嗪」相關死亡個案，證明藥物已經進入英國藥品供應市場。

倫敦大學國王學院（King's College London）講師Caroline Copeland表示，由於「甲苯噻嗪」並未包含在國家標準藥物篩查中，所以健康專家尚未清楚濫用情況。

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責任編輯：李俊儀

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