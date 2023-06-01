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【危疾保障】保誠調查：逾7成受訪市民憂自己將患危疾　平均個人危疾保障缺口達到呢個金額

股市 14:46 2023/06/01

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【危疾保障】保誠調查：逾7成受訪市民憂自己將患危疾　平均個人危疾保障缺口達到呢個金額

保誠保險公布「香港家庭危疾抗力調查」結果，該調查在網上訪問500名香港市民，顯示有71%受訪者擔憂自己未來會罹患危疾，89%受訪者擔憂子女未來患危疾。大部分受訪者已購置危疾保障，但當中近四分三仍擔心現有醫療保障不足應付高昂的醫療開支。在60%已購置危疾保障的受訪者當中，有74%認為現有醫療保障仍未足夠，而34%記不起現有保障計劃所涵蓋的危疾種類，保誠認為這反映香港市民有迫切需要提升家庭對抗危疾風險的能力。

調查亦顯示，當患上危疾時，74%受訪者傾向到私家醫院進行治療。無論有否購置危疾或醫療保障的受訪者，他們都憂慮未能應付私家醫生的醫療費。據保誠年度理賠報告、由醫療服務供應商提供的最新醫療費用數據推算，在職受訪者的現有資金，只夠應付約40%的保障需要，而平均個人危疾保障缺口則達118萬元。面對下一代的危疾風險，約20%受訪父母表示目前財務狀況不足以應付子女的危疾治療費用。

保誠今推出全新「誠保一生」危疾保系列，屬多重危疾及人壽保障，兼備長期儲蓄價值。全新保障計劃涵蓋127種危疾的多重危疾保障，包括兒童（例如嚴重濕疹、嚴重風疹）、早期及嚴重病況，亦提供嚴重腦退化症或柏金遜病終身年金（每年6%保額）。即使於客戶首次索償嚴重疾病保障1年後，仍可享100%人壽保障。

保誠今公布「家庭危疾抗力調查」。

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