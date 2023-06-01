【家族辦公室】瑞銀：香港新加坡非絕對競爭　家辦部署大型資產配置轉移

▲ 【家族辦公室】瑞銀：家族辦公室憂地緣政治風險 料來港資金增加

港府近年連推多項措施期望吸引服務富裕人士的家族辦公室在香港落戶，瑞銀財富管理環球家族及機構財富亞太區聯席主席辜良雄表示，去年中國收緊科技、教育等行業政策監管，令家族辦公室資金流出大中華區資產，但隨中國重啟經濟、美國市場難長期維持高位，料家辦資金會重新投入大中華市場，令疑香港資金流入將增加。

香港、新加坡都在爭取家辦落戶，辜良雄認為，兩地不是絕對競爭關係，因家族辦公室可同時在兩地投資，大中華區首選香港，而東南亞地區則首選新加坡。

瑞銀財富管理大中華區家族及家族辦公室諮詢主管盧安悅認為，今年本港家族辦公室政策吸引，加上高端人才計劃及地理位置有助吸納家族辦公室投資。

瑞銀：家族辦公室部署大型轉移配置

瑞銀同日發布《2023年全球家族辦公室報告》，訪問全球230個家族辦公室，全為瑞銀客戶，涉4958億美元財富，資產分散於全球逾30個市場。

瑞銀形容，家族辦公室正計劃實行多年來最大規模的策略性資產配置轉移，反映零息時代結束，主動型管理平衡投資組合再次受歡迎。

報告顯示，亞太區家族辦公室對股票配置最高，達到37%。因應利率可能出現轉折點，41%亞太區家辦計劃未來5年增加已發展市場的固定收益配置，而美元見頂及中國經濟重啟，35%區內家辦計劃計劃增持新興市場股票。

在另類投資方面，近半亞太區家辦有使用對沖基金以分散投資，配置比例也由3%增至5%。

投資主題和風險上，瑞銀指出，75%環球及71%亞太區家族辦公室看好未來兩至三年數碼轉型加快，令醫療設備及健康科技投資主題受惠。

地緣政治風險，則是家辦對未來2年至3年最關注的風險，35%環球家族辦公室感擔憂，按年增加14個百分點。

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記者：宋佩恩