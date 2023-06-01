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【AI大戰】 LG搶攻AI王者寶座　夥芯片大神Jim Keller開發RISC-V芯片

科技 15:11 2023/06/01

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南韓科技大廠LG電子宣布，將夥拍被譽為「芯片大神」Jim Keller合作開發AI芯片，用作支援LG的智能家電、車用產品。

人工智能（AI）浪潮來襲，科企紛紛出招，為求搶佔一席位。南韓科技大廠LG電子（LG Electronics）也竭盡全力，尋找方法搶攻AI王者寶座。近日LG電子宣布，將夥拍被譽為「芯片大神」Jim Keller合作開發AI芯片，用作支援LG的智能家電、車用產品。

【推動芯片產業】半導體設備供應商應用材料　斥313億建芯片研究中心

【生成式AI】Samsung夥Naver 開發生成式AI芯片　冀挑戰ChatGPT地位

據韓聯社及路透社報道，由Jim Keller所創立的加拿大AI運算初創Tenstorrent，日前已與LG電子商討合作，結盟後將會合作開發RISC-V芯片，未來也將在高階電視、高效能車用芯片等產品中，加入AI。

LG科技總監Byoung-hoon Kim表示，這項合作案只是開端，目前會著手測試「Chiplets」。未來將會持續探索更多合作機會及方法。

有「芯片大神」之稱的Jim Keller，曾為多間大型科企設計芯片，足跡遍布矽谷各大公司，包括：蘋果、AMD及Tesla等。而是次與LG的合作，更是令外界相當期待。

【AI熱潮】Meta開發自家AI芯片　料2025年問世

責任編輯：曾曉汶

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