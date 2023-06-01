▲ 【瑞信危機】瑞信50名銀行家起訴瑞士監管機構 其獎金與已遭全額撇帳的AT1債券掛鈎

瑞信（美：CS）3月在瑞士政府介入下賣盤予瑞銀（美：UBS），同時將160億瑞士法郎（約1,401億港元）AT1（額外一級資本）債券全額撇帳，又決定全額減記與銀行家獎金掛鈎的額外一級資本（AT1）債券。目前瑞信集團約50名銀行家正起訴瑞士金融市場監管局（FINMA）。

瑞士聯邦行政法院發言人表示，這些銀行家的或有資本獎勵（contingent capital award）是與額外一級資本債券掛鉤，但該債券遭到全額減記，他拒絕透露提出聲索的時間細節。

這位法院發言人指，這些員工分為三組。據一位知情人士透露，其中一組由Nater Dallafior公司代表。不過，這家蘇黎世的律師事務所拒絕置評。

瑞信拒絕就銀行家的訴訟發表評論。瑞士金融市場監管局（FINMA）拒絕對這些案件發表評論。

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編輯：姚卓然