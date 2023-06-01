  • 30°C
香港時間 : 2023601日 (週四) 15:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【瑞信危機】瑞信50名銀行家起訴瑞士監管機構　其獎金與已遭全額撇帳的AT1債券掛鈎

股市 14:39 2023/06/01

分享：

分享：

【瑞信危機】瑞信50名銀行家起訴瑞士監管機構　其獎金與已遭全額撇帳的AT1債券掛鈎

瑞信（美：CS）3月在瑞士政府介入下賣盤予瑞銀（美：UBS），同時將160億瑞士法郎（約1,401億港元）AT1（額外一級資本）債券全額撇帳，又決定全額減記與銀行家獎金掛鈎的額外一級資本（AT1）債券。目前瑞信集團約50名銀行家正起訴瑞士金融市場監管局（FINMA）。

瑞士聯邦行政法院發言人表示，這些銀行家的或有資本獎勵（contingent capital award）是與額外一級資本債券掛鉤，但該債券遭到全額減記，他拒絕透露提出聲索的時間細節。

這位法院發言人指，這些員工分為三組。據一位知情人士透露，其中一組由Nater Dallafior公司代表。不過，這家蘇黎世的律師事務所拒絕置評。

瑞信拒絕就銀行家的訴訟發表評論。瑞士金融市場監管局（FINMA）拒絕對這些案件發表評論。

相關文章：

【瑞信危機】瑞信員工追討AT1債減記　原因是......

【瑞信危機】瑞信股東起訴瑞銀　稱收購價太低、索賠至少106萬瑞郎

【瑞信危機】瑞信AT1債券撇帳已引起至少120宗訴訟　涉約1300名債權人

編輯：姚卓然

美股 瑞銀 債券 瑞士 瑞士法郎 銀行 金融
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【危疾保障】保誠調查：逾7成受訪市民憂自己將患危疾　平均個人危疾保障缺口達到呢個金額

下一篇文章

【虛擬資產】OSL申請提升牌照擴展散戶交易　虛擬資產交易平台新監管今生效　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【TSLA】馬斯克北京訪華首日晚宴食甚麼？16道菜單曝光、食鹵水拼盤及炸醬麵！
【TSLA】馬斯克北京訪華首日晚宴食甚麼？16道菜單曝光、食鹵水拼盤及炸醬麵！
【TSLA】馬斯克私人飛機抵達上海　訪華第二日到訪多個部委　忍手不翻牆用Twitter
【TSLA】馬斯克私人飛機抵達上海　訪華第二日到訪多個部委　忍手不翻牆用Twitter
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌37點　18000關失而復得（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌37點　18000關失而復得（不斷更新）
【港股市況】港股6月開局反彈乏力　中資金融股軟　阿里巴巴轉跌（不斷更新）
【港股市況】港股6月開局反彈乏力　中資金融股軟　阿里巴巴轉跌（不斷更新）
【美股期貨】美國眾議院通過債限法案　道指期貨跌15點、納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】美國眾議院通過債限法案　道指期貨跌15點、納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【債務上限】美國眾議院通過債限法案　拜登敦促參議院盡快通過　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】美國眾議院通過債限法案　拜登敦促參議院盡快通過　一文看清最新進展（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款