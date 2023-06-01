【異動股】京東618十分鐘破億元人幣 股價一度急升逾5%

京東集團（09618）今年的618購物節昨天（5月31日）晚上8時正式開始，美的、海爾、小米（01810）、格力及蘋果等品牌銷售額瞬間破億元（人民幣，下同），10分鐘銷售額破億元的品牌數量按年增加23%，近五成中小商家成交額增長超2倍。

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數據顯示，今年618大促銷期間，3C數碼品類依舊表現強勁，開售10分鐘內，蘋果品牌成交額1秒破億元，小米、榮耀、OPPO、vivo、華為及三星等手機，以及MiniLED和OLED顯示器、微單相機成交額按年增長均逾1倍；客制化鍵盤成交額按年增長超過10倍。

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至於大功率移動電源、桌面音箱及無人機成交額，均按年增長逾1.5倍；電子教育品類成交額增1.2倍。在京東雲「言犀」多模態人機交互技術支撐下，言犀虛擬主播應用全面升級，在今年618前上綫了32款2D真人孿生新主播，同時超100位數字人主播全天候在綫，滿足全品類、多場景商家直播需求。京東股價一度升逾5%，最新報130.4元，升3.57%，成交金額21.36億元。

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