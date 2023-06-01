▲ 【可持續發展】螞蟻集團2022年為小微企業讓利68億元 科研投入3年倍增

螞蟻集團發布2022年可持續發展報告，公布多項數據，包括提及去年透過數字支付降費讓利和網商銀行提供純信用無抵押的數字貸款，螞蟻已累計為8600萬小微企業和小微經營者提供普惠的支付和金融服務。螞蟻集團表示，支付寶累計向小微企業降費讓利68億元人民幣。

螞蟻集團表示，至去年底，支付寶平台為395萬商家提供小程序服務，而平台商家小程序成交額平均增長49%。

另外，螞蟻集團去年科研投入204.6億元人民幣，實現3年翻倍，圍繞分布式數據庫及計算基礎設施、區塊鏈、隱私計算、數據與網絡安全、人工智能五大基礎技術領域。

螞蟻集團連續兩年企業自身營運「碳中和」

螞蟻集團去年提出「數字普惠」、 「綠色低碳」、「科技創新」、「開放生態」4個ESG可持續發展戰略，是次為公布該戰略後首份的年度報告。

螞蟻集團報告也首次引入TCFD（氣候相關財務信息披露工作組）框架識別氣候相關風險與機遇，指出去年連續兩年達至企業自身營運（範圍一、範圍二）的碳中和，範圍一、二絕對排放相較於基準年2020年下降20.37%，並目標2025年可較2020年低30%。

螞蟻計劃於2025年前完成範圍三的全面碳盤查，並在2030年達至淨零排放。

至2022年，網商銀行利用自身不斷迭代的小微綠色評級模型，已累計完成 623萬家小微企業的綠色評級，並累計為42萬家小微企業提供優惠的綠色貸款。

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編輯：麥德銘