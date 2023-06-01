【大行報告｜體育用品】大華繼顯：本土品牌較國際品牌更具價格競爭力　維持體育用品股「增持」看法　首選安踏

▲ 大華繼顯：本土品牌較國際品牌更具價格競爭力 維持體育用品股「增持」看法 首選安踏

大華繼顯表示，大眾市場更為偏好具性價比的產品，在價格競爭力上，本土體育用品品牌將優於國際品牌，故維持對體育用品股「增持」的評級，為該行最偏好的中資消費子行業，料短綫催化劑包括次季後有機會調升指引。該行首選為安踏 （02020） ，並給予目標價為128元，李寧 （02331） 則給予目標價為66元，評級均為「買入」。

大華繼顯指，考察多個運動服飾品牌在廣州的實體店後，認為本土品牌提供的折扣較國際品牌低，例如安踏為兩件及三件產品提供10%及12%的折扣，李寧為約12%及20%，而Fila的折扣水平已回復10%至15%，但如Nike及Adidas的國際品牌，特選貨品的折扣達25%及30%。該行認為這反映本土品牌的庫存周轉率更健康。

該行指，計及折扣後，在大多數情況下，本土品牌的產品仍較國際品牌的產品便宜約20%至30%，認為本土品牌與國際品牌之間的價格差距在未來1至2年內不太可能縮小，因為本土品牌將盡力通過保持合理的價格和推出更高性價比的產品搶佔更多市場份額物，加上國際品牌為維持品牌形象，不願加大折扣。

該行亦對高端品牌在中國的拓展感到樂觀，主因戶外活動變得普及、目標消費群有更大的消費能力及消費意欲、對品牌意識提高等。

安踏為該行的首選股，主因1）集團今年毛利率恢復的可見度和上升空間更高，2）Fila業務經營有改善，3）Amer Sports對集團的貢獻更多。

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編輯：袁諾曦