▲ 【虛擬資產】OSL申請提升牌照擴展散戶交易 虛擬資產交易平台新監管今生效

香港虛擬資產交易平台強制發牌監管制度今日正式生效，在原有自願監管框架下獲發牌的BC科技集團 （00863） 旗下OSL公布，已申請提升現有牌照，擴展服務至零售投資者。在原有自願監管制度，獲發牌的虛擬資產交易平台都只可以向專業投資者提供服務。

OSL表示，支持證監會對數字資產交易的新監管框架，認為這開創性的模式已經成為全球標準。

在證監會最新指引下，平台要向零售市場提供服務，需要符合開戶流程、信息披露、代幣審批及客戶資產保障等合規要求。

OSL將確保98%客戶資產置放於「冷錢包」

OSL表示，將按要求完善其政策和程序，確保零售客戶的保障，包括擴展現有的冷、熱錢包設施，確保零售客戶資產安全且受保。OSL將保持嚴格的冷熱儲存比例，確保98%的客戶資產安全地置於冷錢包。「冷錢包」即是將虛擬資產的鑰匙存於離線裝置，以防止任何網絡攻擊。

OSL相信，向零售客戶提供服務，可以推動數字資產的主流應用和擴大區塊鏈的影響力。同時，OSL能繼續優化整個數字資產環境，成為合規且透明的生態圈。

BC集團董事會副主席盧建邦表示，提升牌照將使OSL能將優質的數字資產服務擴展到零售客戶，為他們提供數字資產的投資機會。

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