【制裁之後】受俄烏戰爭影響？　任天堂宣布正式關閉俄羅斯eShop

▲ 任天堂宣布從5月31日起關閉俄羅斯地區eShop，當地用戶無法透過線上商店，購買新遊戲。

俄烏戰爭戰況持續膠著。在國際制裁的情況下，不少企業均選擇逐步退出俄羅斯市場，其中任天堂也作出相同決定。繼去年任天堂宣布暫停向俄羅斯運送所有任天堂的商品後，近日再宣布從5月31日起關閉俄羅斯地區eShop，當地用戶無法透過線上商店，購買新遊戲。

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據外媒GameDeveloper報道，任天堂日前向發行商發放通知，表示任天堂於5月31日起關閉俄羅斯eShop。內容提到，由於經濟前景不佳，任天堂決定逐步關閉其俄羅斯子公司的業務。而為了履行之前對俄羅斯市場客戶的承諾，俄羅斯任天堂eShop將提供有限的服務，例如仍允許客戶下載他們之前購買的數碼內容。

事實上，去年任天堂就已把俄羅斯eShop轉為維護模式，且暫停處理盧布支付，但就一直未有正式公布關閉事項。至於其他遊戲發行商，如CD PROJEKT RED、EA，均已停止在俄羅斯及白俄羅斯銷售遊戲與虛擬物品。

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責任編輯：曾曉汶

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