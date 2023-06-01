Amber Heard稱熱愛西班牙 暫無計劃搬返美國

美國女演員Amber Heard與前夫尊尼特普（Johnny Depp）的誹謗案落幕後，Amber帶同愛女移居西班牙。Amber近日於西班牙接受街訪，直言十分熱愛西班牙，暫時沒有計劃搬回美國。

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地產公司Nest Seekers International營運的社交媒體帳戶Casa En Playa，不時於網上宣傳西班牙的海濱別墅。

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Casa En Playa近日於網上發布街訪影片，可見一身休閑打扮的Amber站在一棟別墅的大閘與攝影師對話。

攝影師詢問Amber在西班牙的新生活過得怎樣，她用西班牙語回答自己熱愛西班牙，也喜歡住在當地。

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攝影師問Amber是否有拍攝計劃時，她表示有。但當對方再追問Amber會否出席康城影展時，Amber就直言自己已放下過去，並與對方道別。

Amber目前與2歲愛女Oonagh Paige住在馬德里，以保持更多私隱。外媒引述消息人士指，Amber並不抗拒再次返回演藝圈工作。

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責任編輯：鄭錦玲