  • 30°C
香港時間 : 2023601日 (週四) 15:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Amber Heard稱熱愛西班牙 暫無計劃搬返美國

環球社會熱點 14:11 2023/06/01

分享：

分享：

美國女演員Amber Heard與前夫尊尼特普（Johnny Depp）的誹謗案落幕後，Amber帶同愛女移居西班牙。Amber近日於西班牙接受街訪，直言十分熱愛西班牙，暫時沒有計劃搬回美國。

【英國王室】哈里梅根已無料可爆 停接訪問及製紀錄片 【下一頁】

地產公司Nest Seekers International營運的社交媒體帳戶Casa En Playa，不時於網上宣傳西班牙的海濱別墅。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Casa En Playa近日於網上發布街訪影片，可見一身休閑打扮的Amber站在一棟別墅的大閘與攝影師對話。

攝影師詢問Amber在西班牙的新生活過得怎樣，她用西班牙語回答自己熱愛西班牙，也喜歡住在當地。

查理斯對喬治寄厚望 凱特曾爆阿仔做開家務 【下一頁】

攝影師問Amber是否有拍攝計劃時，她表示有。但當對方再追問Amber會否出席康城影展時，Amber就直言自己已放下過去，並與對方道別。

Amber目前與2歲愛女Oonagh Paige住在馬德里，以保持更多私隱。外媒引述消息人士指，Amber並不抗拒再次返回演藝圈工作。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

Netflix共享密碼即將結束 網民教路免加錢反制
今日
Netflix共享密碼即將結束 網民教路免加錢反制
【英國王室】哈里梅根已無料可爆 停接訪問及製紀錄片
今日
【英國王室】哈里梅根已無料可爆 停接訪問及製紀錄片
特朗普自爆卸任後續持機密文件 美媒指檢察官已獲錄音
今日
特朗普自爆卸任後續持機密文件 美媒指檢察官已獲錄音
【英國王室】查理斯對喬治寄厚望 凱特曾爆阿仔做開家務
今日
【英國王室】查理斯對喬治寄厚望 凱特曾爆阿仔做開家務
英海邊度假小屋估價達387萬 近60年升值800倍
今日
英海邊度假小屋估價達387萬 近60年升值800倍

你可能感興趣

Netflix共享密碼即將結束 網民教路免加錢反制
今日 13:37
Netflix共享密碼即將結束 網民教路免加錢反制
【英國王室】哈里梅根已無料可爆 停接訪問及製紀錄片
今日 12:11
【英國王室】哈里梅根已無料可爆 停接訪問及製紀錄片
特朗普自爆卸任後續持機密文件 美媒指檢察官已獲錄音
今日 10:48
特朗普自爆卸任後續持機密文件 美媒指檢察官已獲錄音
網絡熱話 演員 馬德里 西班牙 美國

下一篇文章

Netflix共享密碼即將結束 網民教路免加錢反制
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

「女版喬布斯」正式入獄 監禁逾11年 時薪不足10港元
「女版喬布斯」正式入獄 監禁逾11年 時薪不足10港元
金磚國家領袖獲南非外交豁免權 普京出席峰會與否仍有變數
金磚國家領袖獲南非外交豁免權 普京出席峰會與否仍有變數
外國男發短訊抱怨飛機坐「龐大黑人女性」旁邊 被鬧種族歧視
外國男發短訊抱怨飛機坐「龐大黑人女性」旁邊 被鬧種族歧視
【英國王室】哈里梅根已無料可爆 停接訪問及製紀錄片
【英國王室】哈里梅根已無料可爆 停接訪問及製紀錄片
新西蘭航空要求乘客登機前磅重 直至7月2日
新西蘭航空要求乘客登機前磅重 直至7月2日
拜登前女助手逃至俄羅斯 曾指控拜登性騷擾
拜登前女助手逃至俄羅斯 曾指控拜登性騷擾
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款