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【零售市道】本港零售數據按年升15%　反映市道逐步回暖 

商業 16:59 2023/06/01

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香港開關後已經兩個多月，政府早前亦已宣布派發第二期消費券以提振本地經濟，本地零售市道逐步向好，按政府統計處發表2023年4月零售業銷貨額數字，零售業總銷貨價值上升15%，升幅高於市場預期。

香港開關後已經兩個多月，政府早前亦已宣布派發第二期消費券以提振本地經濟，本地零售市道逐步向好，按政府統計處發表2023年4月零售業銷貨額數字，零售業總銷貨價值上升15%，升幅高於市場預期。

政府統計處今（1日）發表最新的零售業銷貨額數字，2023年4月的零售業總銷貨價值的臨時估計為347億元，較2022年同期上升15%，較市場預期的13.8%為高；而2023年4月的零售業總銷貨數量的臨時估計較2022年同月上升13.3%，同樣較市場預期的9.5%為高。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2023年4月與2022年四月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升75.2%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升17.8%）；服裝（上升38.6%）；食品、酒類飲品及煙草（上升3.9%）；百貨公司貨品（上升14.0%）；藥物及化妝品（上升34.8%）；汽車及汽車零件（上升18.4%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升26.2%）；中藥（上升7.3%）；書報、文具及禮品（上升29.9%）；以及眼鏡店（上升16.6%）。

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另一方面，2023年4月與2022年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌7.9%。其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值下跌13.1%）；燃料（下跌10.2%）；以及傢具及固定裝置（下跌26.0%）。

記者：李彥煒

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