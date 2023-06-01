【博彩收入】澳門5月博彩收入155.65億 按年升3.7倍 首5個月升1.7倍至649.3億

澳門博彩監察協調局公布，5月博彩收入155.65億 (澳門元，下同)，創自2020年1月以來新高，按年上升3.7倍，按月升5.7%。

濠賭股今日（1日）未見有太大反應，走勢各異。截至中午2時，銀河娛樂（00027）報48.15元，跌0.8%；金沙中國（01928）報25.1元，跌1%；永利澳門（01128）報6.76元，升0.9%；美高梅中國（02282）報8.29元，升3%；新濠國際（00200）報7.32元，升1.5%；澳博控股（00880）報3.12元，升1.6%。

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累計首五個月，澳門博彩收入649.29億澳門元，按年增172.9%。

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記者：李兆明