【中小企ESG】貿發局拓T-box計劃　辦逾百場ESG免費諮詢

▲ 香港貿易發展局宣布擴展「T-box升級轉型計劃」，協助港商實踐ESG。由左至右：香港貿易發展局推廣及客戶服務部主管陳詠珊、商界環保協會有限公司行政總裁吳家穎、香港貿易發展局副總裁劉會平、鄧白氏香港地區ESG解決方案及企業培訓業務責任人麥靄琳。（曾耀輝攝）

香港貿易發展局昨（31日）宣布擴展「T-box升級轉型計劃」，協助港商實踐「環境保護、社會責任及企業管治」（ESG），預計首年將舉辦逾100場免費商務諮詢，為約500間中小企提供服務。有參加首場ESG研討會的中小企負責人表示，ESG是大勢所趨，既可節省地球資源，又可減低支出成本，是雙贏方案。

【中小企ESG】中小企資源不足 籲覓專業人士協助

貿發局於2020年推出「T-box升級轉型計劃」，為中小止提供3至6個月的免費服務，協助港商於品牌升級、電子商貿、生產及供應鏈方案、市場開拓4方面提升競爭力，而今次則增設ESG服務，香港貿易發展局副總裁劉會平（Patrick）表示，計劃會夥拍商界環保協會、鄧白氏等構構，提供一系列免費支援，如商務諮詢、市場資訊、工作坊，以及ESG註冊服務優惠等。

商界環保協會有限公司行政總裁吳家穎（Simon）稱，很多人認為ESG只會增加支出，但其實及早實行有很多好處，「例如市場監管機構對ESG有特定要求，投資者會以ESG作篩選，甚至消費者現在都會留意企業的ESG才決定是否光顧」，他指出，很多中小企都參與工業鏈上游，如果做好ESG就有更大機會納入歐洲供應商名單，與大企業合作做生意。

商界環保協會將會為中小企提供培訓、分享案例等，成為專家與中小企之間的橋樑。「很多中小企可能都想做ESG，但卻苦無資源或相關知識，我們便可從中協助。」

鄧白氏ESG徽章全球認證

至於鄧白氏則會為T-box會員提供「鄧白氏ESG註冊服務」折扣優惠，鄧白氏香港地區ESG解決方案及企業培訓業務責任人麥靄琳（Michelle）稱，有關認證屬全球認可，「我們會向參加計劃的中小企發出問卷，填寫時需同時遞交證據，例如我們會看電費單來計算其碳排放」，填好後交到美國總部評分，全球標準統一，最後發出ESG認證徽章，證明企業曾參與相關計劃。

Michelle指出，相關認證收費為2.5萬元，但透過今次計劃，鄧白氏會免費為50間中小企認證，而在7月尾前參與「T-box升級轉型計劃」，亦可以優惠價約1,700元獲得服務。「中小企可以將ESG認證徽章放在自己的網站，瀏覽人士點擊之後，就可以看到各項評分。」她表示，有關徽章需每年更新一次，「就像身體檢查一樣，知道企業在ESG方面有何不足，作出改善，及早提升競爭力。」

中小企：冀知道ESG的幫助

香港貿發局與鄧白氏今（1日）合作舉辦「中小企如何利用ESG新機遇升級轉型」研討會，邀請了綠色金融專家、綠色供應鏈業界領袖等參與，約有300位中小企負責人報名參加。

沙濤洋服經理Joanna Cheng（下圖）表示，上年開始參加「T-box升級轉型計劃」，曾隨團到英國了解當地營商環境，並認識各界人脈，今次是受到貿發局邀請參加研討會，「我相信ESG是全球大勢所趨，能節省地球資源之餘，亦可減低企業成本，是雙贏的方案」，她希望聽完研討會後，可以清楚公司能夠做到甚麼，以及ESG對公司有甚麼幫助等。

Brilliant Design & Build Limited技術董事Cathy Choi（下圖）稱，她是因為想發展海外市場而接觸貿發局，「我們公司很著重環保，例如是使用環保木材或塑膠作飾面板，客人想保留原有裝修，我都會用心研究。」她明白ESG研討會未必能即時幫到公司，但卻可助她開眼界，認識相關的認證系統。

【黃鴨熱潮】雙鴨10日起停駐維港 展期約2周

本報記者：歐陽佩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：