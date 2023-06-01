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Netflix共享密碼即將結束 網民教路免加錢反制

環球社會熱點 13:37 2023/06/01

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串流平台Netflix在多地陸續打擊非同住用戶共享帳號，最近政策更延至香港等地。但有外國網民發現繼續共享帳戶的方法，就是利用VPN共享IP地址。有外國網民留言指，方法成功挽救異地戀。

美國女童失蹤近6年 紀錄片加模擬近照助尋回 【下一頁】

Netflix宣布打擊非同住用戶共享帳號，透過偵測用戶IP地址檢視情況。Netflix引起不少網民不滿，更有人聲稱將註銷帳戶。相關方法首先在外國論壇網站Reddit上，其後被分享到各社交網站。

相關方法被稱為「隧道」（tunneling），若網民利用NordVPN中的「Meshnet」功能，允許使用者直接連接到其他裝置，而不必通過VPN伺服器，達致多人同時登入Netflix，方法更適用於Android TV等設備。更有網民在社交平台Twitter留言指，其他VPN公司應加入相關功能。

美國編劇工會罷工持續 荷里活多套大作恐停擺 【下一頁】

NordVPN表示，「Meshnet」功能令用戶無論身處何地，能利用自己或親友的設備創建自己的VPN伺服器。據悉「Meshnet」功能通常用於共享文件，或為網上遊戲創建虛擬區域網絡（LAN），令身處世界各地的玩家可以一齊打機。但用戶亦能利用功能，連接特定的IP地址。

據悉NordVPN最多可以邀請10人成為親友，但已擴展到50人。若用戶使用相關方法，理論上Netflix是無法偵測到非同住用戶正共享帳號。英媒報道指，民眾僅需免費註冊NordVPN帳戶就可以使用「Meshnet」功能。

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責任編輯：李俊儀

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