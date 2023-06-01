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【異動股】南方航空AH配股集資約222億 股價一度急挫逾7%

股樓投資 13:12 2023/06/01

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南方航空（01055）宣布，計劃向不多於35名特定投資者發行不超過54.36億股新A股和8.55億股新H股，集資約221.7億元資金，其中，A股發行所募集資金最多175億元人民幣，用於購買新飛機及補充流動資金；H股發行所募集資金最多29億元，將用於補充一般營運資金。受AH配股消息拖累，南航股價今早（1日）一度跌7.5%，低見4.24元，最新報4.23元，仍跌6.2%。

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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南航集團作為控股股東，將認購不低於50億元（人民幣，下同）但不超過100億元的新A股。同時，南航集團全資子公司南龍將認購不多於8.55億股新H股。兩項交易須獲得獨立股東批准。 南航表示，南航集團認購的新A股及南龍獲配發的新H股禁售期為3年，其他認購新A股的特定投資者禁售期為6個月。完成配發A股和H股後，南航集團對南航持股將由原來的66.52%降至介乎63.13至65.6%。

南航計劃購買新飛機的資金主要用於引進50架歐洲製空中巴士A320 NEO系列飛機項目。南航發公告指，該系列飛機是全球最暢銷的中短途民航客機之一，擁有新型發動機，能顯著減少燃油消耗和二氧化碳排放，對優化機隊運營成本和提供旅客安全舒適的高水準服務具有重要意義。

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記者：郭秀慧

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