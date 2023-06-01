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【數碼港元】渣打：央行數碼貨幣有利小企業、小眾品牌提供忠誠客戶獎賞計劃

股市 13:04 2023/06/01

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渣打銀行與羅兵咸永道中國聯合發布《央行數碼貨幣共創未來銀行生態體系》白皮書，探討央行數碼貨幣發展的下一步，以及它們可以為數碼支付所帶來的價值。白皮書指，小型企業往往難以創建具有成本效益的忠誠客戶獎賞計劃或加入已建立的忠誠客戶獎賞聯盟。可編程的央行數碼貨幣可以使小型企業或小眾品牌的網絡形成聯盟，並提供具吸引力的數碼忠誠客戶獎賞計劃，令零售市場更百花齊放。

該白皮書指出，可編程的央行數碼貨幣亦可利用類似的優點，來提高貿易和供應鏈金融的可及性。雖然具有良好信用評級的買家和供應商普遍取得融資渠道，不過很多中小企業由
於缺乏規模、抵押品或信用記錄，在尋求獲得這些融資解決方案時仍然面對困難重重。渣打亞太、非洲及中東地區交易銀行部主管高睿祺（Ricky Kaura）表示，央行數碼貨幣有望緩解這些痛點，為小型供應商提供更好的營運資金渠道，提升整個供應鏈抵禦衝擊的能力。

此外，白皮書強調智能合約和數據共享的適當治理模式可以支持央行數碼貨幣在商業環境中的更廣泛採用。羅兵咸永道中國數字化諮詢合夥人李德琳表示，跨區域的行業機構和
監管機構之間加強合作，對於驗證央行數碼貨幣的使用案例以及建立發揮央行數碼貨幣潛力的可編程銀行生態系統至關重要。

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編輯：胡學能

港股 渣打集團（02888） 銀行 羅兵咸永道
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