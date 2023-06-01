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【外賣壟斷？】競委會擬接受Foodpanda、Deliveroo修改獨家合作條款　諮詢公眾兩周

宏觀解讀 12:48 2023/06/01

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【外賣壟斷？】競委會擬接受Foodpanda、Deliveroo修改獨家合作承諾　諮詢公眾兩周

競爭事務委員會去年1月公布調查兩大外賣平台Foodpanda及Deliveroo 戶戶送有否對合作的餐廳施加獨家合作協議而違反《競爭條例》。競委會今日發聲明指，Foodpanda及Deliveroo對合作餐廳施加的某些要求或會損害競爭，可能違反《條例》下的第一行為守則，但兩個平台最新作出承諾，以釋除競委會疑慮，而該會擬接受相關建議，並諮詢公眾兩周至6月15日下午6時。

競委會認為，由於Foodpanda及Deliveroo在外賣市場具有一定程度的市場權勢，與合作餐廳訂立的部分條文，有可能會妨礙新成立或小型的平台進入市場及擴張業務，或削弱市場競爭，令餐廳以至消費者無法享受到有效競爭所帶來的好處。

美團KeeTa正式在香港營運，可見【下一頁】

兩平台提出3年內維持承諾　設匯報和監察機制

競委會表示，兩家平台各自提出多個建議，承諾生效90日內修訂現有協議，通知其合作餐廳，有效期為生效日起計3年，並設匯報和監察機制，相關承諾包括：

  • 修訂獨家條款，即使餐廳日後與新平台及市佔率從未超過10%的小型平台合作，亦不會失去與 Foodpanda或Deliveroo獨家合作時所享有的商業獎勵（例如較低的佣金率）
  • 修訂違反獨家合作條文，讓與 Foodpanda或Deliveroo獨家合作的餐廳，可更容易轉為同時與其他平台合作
  • 刪除價格限制條文，使餐廳可在自家銷售渠道及其他網上外賣平台上，提供較低的餐點價格
  • Foodpanda刪除搭售條文，讓餐廳可自由地選擇是否使用Foodpanda的外賣自取服務

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【市場競爭】競委會調查Foodpanda及Deliveroo 有否違反競爭條例　調查方向包括獨家合作、餐點價格等（第二版）

編輯：麥德銘

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外賣 壟斷 競爭事務委員會 競爭條例 Deliveroo foodpanda
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