【美股焦點】電動車生產商Lucid配股集資約235億元　逾半資金來自大股東沙特主權基金

▲ 電動車生產商Lucid配股集資約235億元 逾半資金來自大股東沙特主權基金

電動車廠Lucid（美：LCID）表示，擬配股集資30億美元（約235億港元），當中有約18億美元（約141億港元）來自向大股東沙特阿拉伯主權財富基金-公共投資基金（PIF）配股。Lucid於周三（31日）美股盤後跌5.4%，報7.34美元。

Lucid表示，大股東PIF下子公司Ayar Third Investment Company已同意以約18億美元的價格通過私募方式購買2.66億股Lucid股票。交易完成後，PIF預期維持持有約60.5%Lucid股權。其餘資金則通過公開發行1.735億股普通股的方式籌集，涉及金額約12億美元。

Lucid計劃，集資淨額將用在一般企業用途，包括資金開支及營運資金等。

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編輯：袁諾曦