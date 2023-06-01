▲ 【中海油883】中海油內地首個碳封存CCS示管工程投產 CEO：加大科研探索「岸碳入海」

中海油 （00883） 宣佈，內地首個海上二氧化碳封存（CCS）示範工程項目正式投用，將累計封存二氧化碳超150萬噸，相當於植樹近1400萬棵。有關項目為恩平15-1油田群的減碳配套項目，恩平15-1油田位於珠江口盆地，距香港西南約190公里，所在海域平均水深約80米，屬於高含二氧化碳油田。

持續推進海上油氣田綠色開發

項目可捕集處理油田伴生的二氧化碳，並回注到海底約800米深處的咸水層中封存，實現二氧化碳零排放，並標誌著中海油已擁有海上油氣田的二氧化碳捕集、處理、注入、封存和監測的全套技術和裝備體系。

中海油首席執行官周心懷表示，恩平15-1油田CCS示範工程成功投用，將促進中海油增儲上產和綠色低碳發展，公司將繼續加大科研攻關，持續推進海上油氣田綠色開發，並積極探索「岸碳入海」，為沿海高排放企業開闢降碳環保新道路。

巴西深水鹽下油田Buzios5項目投產

另外，中海油巴西Buzios5項目投產，為Buzios油田第5期項目。Buzios油田位於巴西東南海域桑托斯盆地，作業水深1,900至2,200米，是世界最大的深水鹽下油田，目前日產原油約60萬桶。Buzios5採用浮式生產儲卸油裝置（FPSO）+水下生產系統的開發方式，首批開發井包括5口採油井和5口注入井，設計原油日生產能力15萬桶，天然氣日處理能力600萬方，日注水能力22萬桶。

Buzios5項目所用FPSO於2022年7月在中國完成改造，2023年2月抵達巴西油田現場，設計儲油能力140萬桶。

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編輯：陳韻妍