  • 29°C
香港時間 : 2023601日 (週四) 13:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中海油883】中海油內地首個碳封存CCS示管工程投產　CEO：加大科研探索「岸碳入海」

股市 12:30 2023/06/01

分享：

分享：

【中海油883】中海油內地首個碳封存CCS示管工程投產　CEO：加大科研探索「岸碳入海」

中海油 （00883） 宣佈，內地首個海上二氧化碳封存（CCS）示範工程項目正式投用，將累計封存二氧化碳超150萬噸，相當於植樹近1400萬棵。有關項目為恩平15-1油田群的減碳配套項目，恩平15-1油田位於珠江口盆地，距香港西南約190公里，所在海域平均水深約80米，屬於高含二氧化碳油田。

持續推進海上油氣田綠色開發

項目可捕集處理油田伴生的二氧化碳，並回注到海底約800米深處的咸水層中封存，實現二氧化碳零排放，並標誌著中海油已擁有海上油氣田的二氧化碳捕集、處理、注入、封存和監測的全套技術和裝備體系。

中海油首席執行官周心懷表示，恩平15-1油田CCS示範工程成功投用，將促進中海油增儲上產和綠色低碳發展，公司將繼續加大科研攻關，持續推進海上油氣田綠色開發，並積極探索「岸碳入海」，為沿海高排放企業開闢降碳環保新道路。

巴西深水鹽下油田Buzios5項目投產

另外，中海油巴西Buzios5項目投產，為Buzios油田第5期項目。Buzios油田位於巴西東南海域桑托斯盆地，作業水深1,900至2,200米，是世界最大的深水鹽下油田，目前日產原油約60萬桶。Buzios5採用浮式生產儲卸油裝置（FPSO）+水下生產系統的開發方式，首批開發井包括5口採油井和5口注入井，設計原油日生產能力15萬桶，天然氣日處理能力600萬方，日注水能力22萬桶。

Buzios5項目所用FPSO於2022年7月在中國完成改造，2023年2月抵達巴西油田現場，設計儲油能力140萬桶。

【ET財智Talk】環球股市升幅達1-2成   哪些股票市場最有潛力？哪些板塊將持續跑贏？安柏環球雷志海分析部署策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】環球股市升幅達1-2成 哪些股票市場最有潛力？哪些板塊將持續跑贏？安柏環球雷志海分析部署策略　

相關文章：【業績│油股】中海油桶油成本下降7.7%至28.22美元　CFO：未來成本仍有再跌空間　首季純利倒退6%至321億元（第二版）

相關文章：【中海油883】中海油：集團在陸上風資源競爭上沒有優勢　尋求在香港等東南沿海地方尋找海上風險機會

編輯：陳韻妍

港股 中國海洋石油（00883） 氣候暖化 可持續發展 天然氣
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股期貨】美國眾議院通過債限法案　道指期貨跌15點、納指期貨跌0.1%（不斷更新）

下一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介同程旅行、平安好醫生、百度
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【TSLA】馬斯克私人飛機抵達上海　訪華第二日到訪多個部委　忍手不翻牆用Twitter
【TSLA】馬斯克私人飛機抵達上海　訪華第二日到訪多個部委　忍手不翻牆用Twitter
【債務上限】美國眾議院通過債限法案　拜登敦促參議院盡快通過　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】美國眾議院通過債限法案　拜登敦促參議院盡快通過　一文看清最新進展（不斷更新）
【港股市況】美眾議院通過債限法案、中國財新製造業PMI勝預期　科技股領市、恒指午後升百點（不斷更新）
【港股市況】美眾議院通過債限法案、中國財新製造業PMI勝預期　科技股領市、恒指午後升百點（不斷更新）
【美股期貨】美國眾議院通過債限法案　道指期貨跌15點、納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】美國眾議院通過債限法案　道指期貨跌15點、納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌37點　18000關失而復得（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌37點　18000關失而復得（不斷更新）
【領展823業績】領展跌3.8%　全年分派減少10%至274.31仙、現價股息率約6厘　財務成本大增75%
【領展823業績】領展跌3.8%　全年分派減少10%至274.31仙、現價股息率約6厘　財務成本大增75%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款