▲ 【會計監管】香港會計師公會疫情後首次訪京 訪財政部、中證監等

香港會計師公會公布，會長長方蘊萱、副會長歐振興及行政總裁兼註冊主任陳詠新等代表在5月29日至30日訪問北京，拜訪財政部、中證監和、中國注冊會計師協會，是公會高層於疫情後重新舉行的定期出訪。

方蘊萱在聲明上表示，公會向北京相關部門和機構分享香港會計行業改革的進展、公會今後工作重點，包括公會將致力於逐步訂立可持續準則，幫助業界提升相關技能， 協助市場理解企業相關資訊披露等。

爭取獲內地認同香港審計工作經驗 聲明未提國企停用「四大」傳聞

公會重申，正積極與大灣區內地各政府部門溝通，共同推進香港會計師於大灣區內執業，倡議將公會會員納入大灣區內地九個城市「高端人才目錄」。公會聲明未提及拜訪期間，曾否與內地部門討論近期市場流傳國企減少使用四大國際會計師事務所的傳聞。

聲明表示，財政部會計司副司長王東指，去年對《中國註冊會計師法》的修訂徵求了修改意見，並推出了會計師事務所一體化管理辦法和國有企業選聘註冊會計師管理辦法等。

公會表示，為便利已擁有CICPA資格的香港會計師在內地註冊，公會建議財政部在《註冊會計師註冊辦法》中明確香港會計專業人士於香港取得的審計工作經驗等同於內地審計工作經驗。對此，財政部表示會起草相關文件給與說明。

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編輯：麥德銘