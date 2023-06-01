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【泰加亂局】泰加保險擬向的士司機贈送公司認股權　另冀短期內申請復牌

股市 12:14 2023/06/01

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【泰加亂局】泰加保險擬向的士司機贈送公司認股權　另冀短期內申請復牌

泰加保險 （06161） 擬計劃通過集團旗下全新品牌Himalayas之一站式數碼平台Hi.Online，向合資格的的士司機餽贈公司的認股權。泰加保險指，按初步構思，參加該計劃之人士如符合標準，每名參加者將獲發不少於一手泰加保險股票的認股權。據估算，合資格的參加者人數將近數萬人。

在符合相關規例並獲聯交所批准的前提下，泰加保險主席吳宇將預留不多於3,300萬元現金，用以無償支付所有參加者行使該認股權所涉及的認購費。

泰加保險冀短期申請復牌

泰加保險自2022年1月5日起停牌，公司指，在團隊的積極推動下，其業務目前已經取得一定進展，並已委聘專業團隊著手擬定復牌方案，及計劃於短期內向聯交所提出復牌。

不過，集團目前將繼續暫停買賣，直至另行通知。

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編輯：姚卓然

港股 停牌 司機 保險公司 復牌 股票 泰加保險（06161）
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