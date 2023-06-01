【大行報告│823】券商料領展供股攤薄效應已大致反映　2025年起派息有望回復中至高單位數增長（附目標價）

▲ 【大行報告│823】券商料領展供股攤薄效應已大致反映 2025年起派息有望回復中至高單位數增長

領展 （00823） 去年度每基金單位分派（DPU）減少10.3%，綜合券商分析，普遍認為領展去年度分派較預期為少，主要因利息高企令財務成本急升，抵銷本港租金收入改善有關，未來隨疫後經濟逐步向好，加上供股攤薄效應已大致反映，相信領展於2025至2026年DPU有望回復中至高單位數增長。

花旗：領展明年預測股息率約6.2厘 近歷史高位

花旗表示，領展績後股價疲弱，與港元拆升上升及美國息口預期向上有關，與及去年度業績因利息開支增加而遜預期所致，相信供股對派息造成的攤薄效應已大致反映在去年度業績上，估計領展於2024至2026年DPU的複合年均增長率約5%，但2024年DPU在平均息口高企下，料僅升2%。

「2025及2026年分派料有高單位數增長，主要受3因素推動：（1）疫後復甦帶動自身業務增長4%，（2）潛在併購推動DPU增加1%至3%；（3）利率見頂後節省利息開支可推動DPU有單位數增長。」

花旗指，領展明年預測股息率約6.2厘，接近歷史平均水平，與美國十年期債息的差距亦擴闊至250點子，高於歷史平均的160點子，若美息於第二或第三季見頂，相信領展可以吸引收息投資者，重申「買入」評級，並調升目標價3.2%至61.4元。

高盛：領展有能力加租

高盛認為，隨本港經濟轉好，相信領展有能力加租，而領展管理層對於業務前景審慎樂觀，強調租客需求強勁，本港零售資產出租金升至98%的新高，而透過改善租戶組合，預期未來續租租金調整率可維持去年的7.1%。併購方面，管理層繼續有耐性地小心選擇潛在併購項目，同時等待估值回落，並對引入新策略投資者或財務伙伴持開放態度。

高盛調整領展2024至2025年每股盈利預測，幅度介乎下調3%至上調2%，預期2024及2025年DPU分別增長約1%及4%，以反映高利率的影響持續，抵銷租金收入增長的利好，預期領展於2024年的股息率約6.1厘。

瑞銀：領展今年內地零售續租租金調整率料回復增長

瑞銀表示，領展業績與預期相若，但經營前景有轉弱跡象，因本港零售資產的續租租金調整率由上半財年的8.5%，回落至全年的7.1%，而且內地零售資產的續租租金調整率更錄得負3%，明顯較上半年的8.4%大幅轉差，同時財務成本亦大增75%。

瑞銀續稱，領展管理層預期2024財年的本港零售資產續租租金調整率有中至高單位數增長，整體利潤率料維持約75%，同期內地零售資產續租租金調整率則改善至中至高單位數增長。

摩根士丹利認為，DPU較該行估計為低，對撇除供股攤薄效應，可分派收入升1%至63億元。

券商 評級 目標價（元） 高盛 買入 64.6>64 瑞銀 買入 62.5 摩根士丹利 增持 62 富瑞 買入 62 花旗 買入 59.5>61.4 大華繼顯 買入 61.71>58.68

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編輯：陳韻妍