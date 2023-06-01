【航空公司排名】AirlineRatings全球25大最佳航空公司排名　國泰航空升至第9、內地航空公司未上榜

▲ 【航空公司排名】AirlineRatings全球最佳航空公司排名 國泰航空升至第9、內地航空公司未上榜

AirlineRatings網站公布2023年全球最佳25大航空公司排名，新西蘭航空排名升一級，超越卡塔爾航空，成為全球最佳航空公司。至於近日因「毛毯風波」而被內地網民狠批的國泰航空 （00293） 排名不跌反升兩位，排名第9，但國泰排名仍較2021年的第6名為低。

在25大航空公司之中，未有內地航空上榜。與去年榜單只列首20大排名不同，AirlineRatings今年將榜單擴大至25位，也將維珍航空、維珍澳洲航空統一計算。

2023年排名 2022年排名 航空公司 1 2 新西蘭航空

Air New Zealand 2 1 卡塔爾航空

Qatar Airways 3 3 阿提哈德航空

Etihad Airways 4 4 大韓航空

Korean Air 5 5 新加坡航空

Singapore Airlines 6 6 澳洲航空

Qantas 7 7 維珍航空／維珍澳洲航空

Virgin Atlantic／Virgin Australia 8 8 長榮航空 9 11 國泰航空 10 16 阿聯酋航空

Emirates 11 未入20大 漢莎航空／瑞士國際航空

Lufthansa / Swiss 12 未入20大 北歐航空

SAS 13 未入20大 TAP葡萄牙航空

TAP Portugal 14 10 全日空 15 未入20大 達美航空

Delta Air Lines 16 未入20大 加拿大航空

Air Canada 17 20 英國航空

British Airways 18 14 捷藍航空

Jet Blue 19 13 日本航空 20 未入20大 越南航空

Vietnam Airlines 21 9 土耳其航空

Turkish Airlines 22 17 夏威夷航空

Hawaiian 23 18 荷蘭皇家航空

KLM 24 19 阿拉斯加航空

Alaska Airlines 25 未入20大 聯合航空

United Airlines

該榜單由AirlineRatings網站編輯評選，形容要被列入前25位，航空公司必須達到「七星級安全評級」，並在讓乘客感到舒適方面展現創新和領先行業能力。

AirlineRatings指，全球航空業正從疫情和俄羅斯入侵烏克蘭的行業低谷恢復，而新西蘭航空之所以能成為最佳航空公司，是因為他們為經濟艙乘客提供優質和創新服務，包括在全新787客機中引入躺平休息的「Skynest」，「我們的編輯團隊對新西蘭航空對經濟艙乘客的承諾印象深刻，在長途航班上提供的舒適選擇比其他任何航空公司都多」。

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編輯：麥德銘