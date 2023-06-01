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【航空公司排名】AirlineRatings全球25大最佳航空公司排名　國泰航空升至第9、內地航空公司未上榜

Hot Talk 11:55 2023/06/01

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【航空公司排名】AirlineRatings全球最佳航空公司排名　國泰航空升至第9、內地航空公司未上榜

AirlineRatings網站公布2023年全球最佳25大航空公司排名，新西蘭航空排名升一級，超越卡塔爾航空，成為全球最佳航空公司。至於近日因「毛毯風波」而被內地網民狠批的國泰航空 （00293） 排名不跌反升兩位，排名第9，但國泰排名仍較2021年的第6名為低。

在25大航空公司之中，未有內地航空上榜。與去年榜單只列首20大排名不同，AirlineRatings今年將榜單擴大至25位，也將維珍航空、維珍澳洲航空統一計算。

2023年排名 2022年排名 航空公司
1 2 新西蘭航空
Air New Zealand
2 1 卡塔爾航空
Qatar Airways
3 3 阿提哈德航空
Etihad Airways
4 4 大韓航空
Korean Air
5 5 新加坡航空
Singapore Airlines
6 6 澳洲航空
Qantas
7 7 維珍航空／維珍澳洲航空
Virgin Atlantic／Virgin Australia 
8 8 長榮航空
9 11 國泰航空
10 16 阿聯酋航空
Emirates
11 未入20大 漢莎航空／瑞士國際航空
Lufthansa / Swiss
12 未入20大 北歐航空
SAS
13 未入20大 TAP葡萄牙航空
TAP Portugal
14 10 全日空
15 未入20大 達美航空
Delta Air Lines
16 未入20大 加拿大航空
Air Canada
17 20 英國航空
 British Airways
18 14 捷藍航空
Jet Blue
19 13 日本航空
20 未入20大 越南航空
Vietnam Airlines
21 9 土耳其航空
Turkish Airlines
22 17 夏威夷航空
Hawaiian
23 18 荷蘭皇家航空
KLM
24 19 阿拉斯加航空
Alaska Airlines
25 未入20大 聯合航空
United Airlines

林紹波向員工發訊息「外界言論反映存在已久印象」 國泰與工會割席，可見【下一頁】

該榜單由AirlineRatings網站編輯評選，形容要被列入前25位，航空公司必須達到「七星級安全評級」，並在讓乘客感到舒適方面展現創新和領先行業能力。

AirlineRatings指，全球航空業正從疫情和俄羅斯入侵烏克蘭的行業低谷恢復，而新西蘭航空之所以能成為最佳航空公司，是因為他們為經濟艙乘客提供優質和創新服務，包括在全新787客機中引入躺平休息的「Skynest」，「我們的編輯團隊對新西蘭航空對經濟艙乘客的承諾印象深刻，在長途航班上提供的舒適選擇比其他任何航空公司都多」。

相關文章：

【國泰CEO訪問】林紹波：冀3年重建國泰　SKYTRAX排名重回世一？

【國泰293】SKYTRAX 2021最佳航空公司排名出爐　國泰跌兩位至第6、港航排名大跌

編輯：麥德銘

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