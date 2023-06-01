hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【航空公司排名】AirlineRatings全球25大最佳航空公司排名 國泰航空升至第9、內地航空公司未上榜
Hot Talk 11:55 2023/06/01
AirlineRatings網站公布2023年全球最佳25大航空公司排名，新西蘭航空排名升一級，超越卡塔爾航空，成為全球最佳航空公司。至於近日因「毛毯風波」而被內地網民狠批的國泰航空 （00293） 排名不跌反升兩位，排名第9，但國泰排名仍較2021年的第6名為低。
在25大航空公司之中，未有內地航空上榜。與去年榜單只列首20大排名不同，AirlineRatings今年將榜單擴大至25位，也將維珍航空、維珍澳洲航空統一計算。
|2023年排名
|2022年排名
|航空公司
|1
|2
|新西蘭航空
Air New Zealand
|2
|1
|卡塔爾航空
Qatar Airways
|3
|3
|阿提哈德航空
Etihad Airways
|4
|4
|大韓航空
Korean Air
|5
|5
|新加坡航空
Singapore Airlines
|6
|6
|澳洲航空
Qantas
|7
|7
|維珍航空／維珍澳洲航空
Virgin Atlantic／Virgin Australia
|8
|8
|長榮航空
|9
|11
|國泰航空
|10
|16
|阿聯酋航空
Emirates
|11
|未入20大
|漢莎航空／瑞士國際航空
Lufthansa / Swiss
|12
|未入20大
|北歐航空
SAS
|13
|未入20大
|TAP葡萄牙航空
TAP Portugal
|14
|10
|全日空
|15
|未入20大
|達美航空
Delta Air Lines
|16
|未入20大
|加拿大航空
Air Canada
|17
|20
|英國航空
British Airways
|18
|14
|捷藍航空
Jet Blue
|19
|13
|日本航空
|20
|未入20大
|越南航空
Vietnam Airlines
|21
|9
|土耳其航空
Turkish Airlines
|22
|17
|夏威夷航空
Hawaiian
|23
|18
|荷蘭皇家航空
KLM
|24
|19
|阿拉斯加航空
Alaska Airlines
|25
|未入20大
|聯合航空
United Airlines
林紹波向員工發訊息「外界言論反映存在已久印象」 國泰與工會割席，可見【下一頁】
該榜單由AirlineRatings網站編輯評選，形容要被列入前25位，航空公司必須達到「七星級安全評級」，並在讓乘客感到舒適方面展現創新和領先行業能力。
AirlineRatings指，全球航空業正從疫情和俄羅斯入侵烏克蘭的行業低谷恢復，而新西蘭航空之所以能成為最佳航空公司，是因為他們為經濟艙乘客提供優質和創新服務，包括在全新787客機中引入躺平休息的「Skynest」，「我們的編輯團隊對新西蘭航空對經濟艙乘客的承諾印象深刻，在長途航班上提供的舒適選擇比其他任何航空公司都多」。
相關文章：
【國泰CEO訪問】林紹波：冀3年重建國泰 SKYTRAX排名重回世一？
【國泰293】SKYTRAX 2021最佳航空公司排名出爐 國泰跌兩位至第6、港航排名大跌
編輯：麥德銘
看文章 ・ 賺取 ET Points