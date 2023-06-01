【券商點睇】商品升級處品牌紅利期 淡季布局波司登時機

興證國際發表報告稱，波司登（03998）連續28年蟬聯中國羽絨服品類銷量冠軍。去年公司首推舒適戶外羽絨服，並推出全新一代輕薄羽絨服，夯實900至1,500元（人民幣，下同）的大眾產品價位。去年9月公司推出全新一代輕薄羽絨服，保暖性較傳統輕薄羽絨服提高約70%，價格帶覆蓋500至2,000元區間，銷售周期能覆蓋到春秋兩季，延長羽絨服業務的銷售周期。

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該行指出，波司登仍處於「聚焦」後的品牌紅利期，商品力仍在持續升級，產品引領品牌向上的勢頭不減，優質快反及全渠道商品零售運營一體化的支持，也在持續提升其抗風險能力，看好波司登「供給創造需求」的過程，預計主品牌仍能保持高質量的成長。資料顯示，公司首推舒適戶外系列羽絨服，採用自主研發Bo-tech面料、全球限量甄選霍爾多巴吉白鵝絨，定價在3,000至4,000元區間，拉動中高端大眾款式產品的價格帶再向上探。

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據興證國際估算，波司登對應2024年度預測市盈率已回落至11.7倍水平，處於歷史底部估值，進入淡季布局的好時機。該行小幅調整公司盈利預測，預計公司2023至2025年收入按年增速為11.7%、16.3%和15%；同期的歸母淨利潤按年增速為11.8%、19.9%和17.6%，維持「買入」評級，目標價5.11港元。

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責任編輯：林衛