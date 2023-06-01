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【數據點睇】時隔兩個月重回擴張期 財新5月製造業PMI升至50.9

股樓投資 11:53 2023/06/01

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財新於周四（6月1日）公布5月中國製造業採購經理指數（PMI）回升至50.9，較4月上升1.4個百分點，時隔兩個月重返榮枯綫之上。但數據也顯示，就業形勢持續惡化，企業信心明顯下滑。另財新公布的PMI與日前官方製造業PMI的走勢不一致，後者連續兩個月處於收縮區。

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

從分項數據看，製造業供需小幅擴張。5月製造業生產指數升至2022年7月來最高，新訂單指數重新升至臨界點以上，為過去兩年來次高，僅低於2023年2月。受訪企業表示，潛在需求改善、新客戶增加，帶動銷售增長，產量也隨之上升。分三大類產品看，投資品類是唯一生產、銷售均下降的產品，中間品類和消費品類產銷均上升。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予阿里巴巴 最新評級和目標價，請按【見下頁

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然而，製造業供需改善並未傳遞到就業端，5月就業情況進一步惡化，就業指數降至2020年3月來最低。月內縮減用工的企業普遍表示，員工自願離職後沒有填補空缺，更重要的是需著力控制成本。產量上升，疊加新訂單增速較低，企業處理積壓訂單能力增強，5月積壓業務量指數近五個月來首次低於榮枯綫。

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責任編輯：林衛

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