【數據點睇】時隔兩個月重回擴張期 財新5月製造業PMI升至50.9

財新於周四（6月1日）公布5月中國製造業採購經理指數（PMI）回升至50.9，較4月上升1.4個百分點，時隔兩個月重返榮枯綫之上。但數據也顯示，就業形勢持續惡化，企業信心明顯下滑。另財新公布的PMI與日前官方製造業PMI的走勢不一致，後者連續兩個月處於收縮區。

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從分項數據看，製造業供需小幅擴張。5月製造業生產指數升至2022年7月來最高，新訂單指數重新升至臨界點以上，為過去兩年來次高，僅低於2023年2月。受訪企業表示，潛在需求改善、新客戶增加，帶動銷售增長，產量也隨之上升。分三大類產品看，投資品類是唯一生產、銷售均下降的產品，中間品類和消費品類產銷均上升。

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然而，製造業供需改善並未傳遞到就業端，5月就業情況進一步惡化，就業指數降至2020年3月來最低。月內縮減用工的企業普遍表示，員工自願離職後沒有填補空缺，更重要的是需著力控制成本。產量上升，疊加新訂單增速較低，企業處理積壓訂單能力增強，5月積壓業務量指數近五個月來首次低於榮枯綫。

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責任編輯：林衛