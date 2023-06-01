【AI爭議】OpenAI稱已覓對策　解決「AI幻覺」減少編造謊言

人工智能（AI）所生成的答案，雖然看似有模有樣，但其實仍存在很多錯誤，被外界稱為「AI幻覺（hallucinations）」。而近日ChatGPT開發商OpenAI就發表論文，闡述已找到對策，解決AI幻覺的問題，從而減少模型邏輯錯誤，避免編造謊言。

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據CNBC報道指，OpenAI昨（31日）發布論文並提到，已尋找新對策來迎戰AI幻覺問題。研究人員表示，未來將會在訓練AI模型期間加以監督，當AI在每個步驟推理正確時，便會給予獎勵，而不是僅僅等到推理出正確的最終結論時才給予獎勵。研究人員解釋，這方法為「過程監督」，不再只是進行「結果監督」，相信這能更有效地鼓勵模型，可按照類似人類的思考”式進行推理，訓練出更好的AI。

所謂的「AI幻覺」，是指AI會自信地生成出看似具說服力、實際卻是錯誤答案的問題，儘管這答案在其訓練數據中並不合理。早前就有研究員指出，這個問題通常出自於運行聊天機械人的大型語言模型（Large Language Models）本身設計，因此企業應多加以留意。

而目前研究人員紛紛提出建議，盼能不斷改善相關問題，例如麻省理工學院（MIT）最新報告就提議，讓多個機械人相互辯論，來取得更符合事實的答案。劍橋研究人員則設立「SelfCheckGPT」系統，讓機械人多次回答同一問題，來確保答案一致。

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責任編輯：曾曉汶

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