【黃鴨熱潮】雙鴨10日起停駐維港　展期約2周

荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的巨型橡皮鴨，自2007年起遨「游」世界各地，2013年的《橡皮鴨游世界．香港站》由AllRightsReserved（ARR）策展，今年適逢橡皮鴨訪港10周年，ARR特別主辦大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》，於6月10日起開放予公眾，展期視乎天氣等情況而定，預計為期約兩星期。橡皮鴨將停駐在維港海面，毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）。

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橡皮鴨高18米，是全球最高的橡皮鴨之一，AllRightsReserved創辦人SK LAM表示，ARR今年剛好成立20周年，橡皮鴨是其中一項深受歡迎的公眾藝術活動，「我們於2013年策劃這活動後，這些年來都有人問何時再帶橡皮鴨回來，今年剛巧10周年，我們決定邀請這位老朋友回來探望大家，而且成雙成對出現，目的是希望大家快樂。」

霍夫曼則說「雙鴨同行，好事總成雙」，一雙橡皮鴨強調友誼和與人連結。「疫情讓我們學會珍惜相聚的時光，應活在當下並共創實在的時刻和回憶。現今科技讓生活變得麻木，藝術可擴闊眼界，洗滌心靈。」

打卡位遍布多個港鐵站

AllRightsReserved與霍夫曼都希望讓藝術走進生活，推出共24款「《橡皮鴨二重暢》遊香港特色」造型系列，當中特色包括著名地標如尖沙咀鐘樓、太空館、蘭桂坊及彩虹邨；地道美食如點心、菠蘿包與西多士；節慶如舞火龍、醒獅與搶包山；文化如大戲棚及大佛；公共交通工具如的士、小巴與鐵路及本土特色如紅白藍膠袋、當舖、街市等。

其中18款造型於即日起散布在18個港鐵車站，包括中環站、金鐘站、紅磡站及九龍塘站，以及旅遊區如銅鑼灣站、尖沙咀站、旺角站，更有生活社區如彩虹站、大圍站。其中金鐘站由即日起成為期間限定「橡皮鴨主題車站」，E出口亦成為「橡皮鴨主題出口」，站內多處包括月台旁等，都可發現橡皮鴨影蹤及與展覽有關的設計如橡皮鴨腳印、水滴等，打造一系列主題打卡位。

香港站首次曝光的大型數碼全景互動顯示區將率先由橡皮鴨打頭炮，屏幕上巨型橡皮鴨彷如暢游維港般輕輕搖晃，現身港鐵站與乘客互動，屏幕上方亦不時會落下小鴨，通過感應裝置，碰到途經乘客的頭部便會彈出心形圖案。

橡皮鴨主題電車及精品

此外，展覽還特別粉飾了一輛橡皮鴨主題電車，今日起一個月內在繁忙街道上行走，讓一對橡皮鴨為鬧市帶來點點藝術氣息。

AllRightsReserved並推出一系列獨家主題紀念品（見下圖），其中包括全球限量只有300枚的銅像雕塑、全手工精製原木雕塑、並肩造型的3.5吋搪膠公仔及毛公仔、可以隨時組合或分開的吊飾磁石毛公仔等等。紀念品將於6月5日上午11時起在DDT Store網上開售，訂購的商品可選擇送貨或於展覽現場自取，展覽現場將不設銷售。

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責任編輯：歐陽佩

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