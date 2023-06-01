香港大學專業進修學院舉辦OPEN SPACE開放日  與你一同探索ChatGPT的潛力及應用

風靡全球的人工智能聊天機器人ChatGPT用途廣泛，包括編寫程式、創作及翻譯等，更能與人類自如對話，發展潛力巨大，迅速成為年度科技焦點。到底ChatGPT在現實生活中如何幫助我們? 會對我們產生怎樣的影響和機遇?未來發展又會是怎樣?



香港大學專業進修學院（HKU SPACE）將於6月10日（星期六）同步以線上線下模式舉行OPEN SPACE 開放日，重點講座以「ChatGPT 顛覆人類的未來？」為題，探討如何發揮ChatGPT的潛力，講者將透過不同行業的案例研究，展示ChatGPT如何幫助你在快速變化的市場中脫穎而出。



當日還有近四十場精彩講座，主題涵蓋4大類別，包括：「最新市場熱話」、「語言文化探索」、「專業技能提升」及「養生健康解碼」，當中精彩講座有「如何在數碼時代攻佔世界市場？」、「香道傳承500年︰ 蜂谷宗苾與志野流的香道世界」、「將興趣變成專業：成為營養學家及營養師」及「發掘八字潛力：利用八字規劃健康」等，讓市民無論安坐家中還是親臨學院的金鐘教學中心，均可緊貼市場脈搏，擴闊眼界，一同探索未來世界的無限可能。



OPEN SPACE 開放日全部講座均費用全免。詳情及登記：https://hkuspace.hku.hk/cht/event/series/open-space-2023/。

講座預告

(特約)