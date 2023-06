【英國王室】哈里梅根已無料可爆 停接訪問及製紀錄片

英國哈里王子(Prince Harry)和太太梅根(Meghan Markle)離開英國王室後,先後多次接受訪問及和Netflix合作製作紀錄片,大爆王室內幕引起轟動。但有報道引述消息人士指,哈里梅根已無料可爆,所以兩人近期盡力保持低調。

英媒《太陽報》引述消息人士指,哈里梅根已無再多的內容可以透露(nothing left to say)。消息人士更形容,兩人向媒體爆料的時代已經結束(period of their life is over)。報道亦引述消息人士指,兩人希望在2023年與王室和解。

消息人士更指,哈里梅根現時關注重心出現分歧。哈里專注於4個月後在德國舉行傷殘軍人運動會(Invictus Games),而有記者指,梅根經常和洛杉磯的友人外出,但身邊未有哈里陪同。

哈里梅根於2020年宣布,不再擔任王室高級成員職務,至今已逾1,200日。兩人於2021年接受美國名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)的訪問,指控王室內部存有種族歧視。但哈里今年初接受英媒ITV訪問時,卻否認指控王室成員有種族歧視。

兩人亦和Netflix合作製作紀錄片,聲稱王室當初公布兩人的相戀故事為假。哈里今年初亦出版回憶錄《Spare》,大爆於阿富汗對抗塔利班等事件細節,引來外界大量批評。

