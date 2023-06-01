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【英國王室】哈里梅根已無料可爆 停接訪問及製紀錄片

環球社會熱點 11:20 2023/06/01

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英國哈里王子（Prince Harry）和太太梅根（Meghan Markle）離開英國王室後，先後多次接受訪問及和Netflix合作製作紀錄片，大爆王室內幕引起轟動。但有報道引述消息人士指，哈里梅根已無料可爆，所以兩人近期盡力保持低調。

查理斯對喬治寄厚望 凱特曾爆阿仔做開家務 【下一頁】

英媒《太陽報》引述消息人士指，哈里梅根已無再多的內容可以透露（nothing left to say）。消息人士更形容，兩人向媒體爆料的時代已經結束（period of their life is over）。報道亦引述消息人士指，兩人希望在2023年與王室和解。

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消息人士更指，哈里梅根現時關注重心出現分歧。哈里專注於4個月後在德國舉行傷殘軍人運動會（Invictus Games），而有記者指，梅根經常和洛杉磯的友人外出，但身邊未有哈里陪同。

美FBI文件揭露 1983年有人意圖暗殺英女王 【下一頁】

哈里梅根於2020年宣布，不再擔任王室高級成員職務，至今已逾1,200日。兩人於2021年接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的訪問，指控王室內部存有種族歧視。但哈里今年初接受英媒ITV訪問時，卻否認指控王室成員有種族歧視。

兩人亦和Netflix合作製作紀錄片，聲稱王室當初公布兩人的相戀故事為假。哈里今年初亦出版回憶錄《Spare》，大爆於阿富汗對抗塔利班等事件細節，引來外界大量批評。

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責任編輯：李俊儀

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